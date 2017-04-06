Aşık Veysel anıldı

6 Nisan, 2017

Yorum Yok

Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg Sivaslılar ve Sivasspor Taraftarlar Derneği’nin gerçekleştirdiği etkinlikte dünyaca tanınmış Sivaslı Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44. yılında türküleri ve şiirleriyle anıldı. Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) binasında düzenlenen etkinliğe Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek-Koray ve TGH Başkanı Nebahat Güçlü’nün yanı sıra çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. Şenol Kraemer-Çetin’in sunumunu yaptığı anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Ruhi Özer, “Değerli ozanımız gözleri görmese de gönlüyle her şeyi görüp şükretmesini bildi. Gören göze inat nota görmeden sazına düzen veren, dünyaya ölmez eserler ve değerli öğütler bırakan ozanımızı saygıyla yad ediyor rahmet diliyoruz” dedi. Aşık Veysel’in uluslararası bir üne sahip olduğunu hatırlatan Konsolos Akbilek-Koray, “Aşık Veysel, gönül gözünden sosyal sorunlara bakarak insan sevgisini eserlerine dokumuştur. Barış ve huzur özlemiyle yanıp tutuşan yüreğinin sesine kulak vererek, gerçekçi ve akılcı gücünü halkının birleşip kaynaşmasına sarf etmiştir” şeklinde konuştu. Gözleri görmese de ozanın geniş bir dünya görüşüne sahip olduğunu ifade eden TGH Başkanı Güçlü ise, “Toplum barışına hizmet eden hayat felsefesiyle çağımızın örnek alınması gereken bir şahsiyeti olan değerli ozanımızın her daim anılmasının en önemli sebepleri, memleket ve insan sevgisini kardeşlik ruhu içinde sazı ve sözüyle ölümsüzleştirmesidir. İnsanları ayrıştırmak ya da ötekileştirmek yerine bütünleştiren Aşık Veysel’i saygıyla anıyorum” dedi. Esma Arslan, Emine Şahan ve Süleyman Kayhan şiirleriyle etkinliğe zenginlik katarken sanatçılar Alpay Çelik, Fevzi Kızıl, Ahmet Mersinli ve Özcan Süer de etkinliğe müzik desteği sundu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

