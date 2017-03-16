ASM 10 YAŞINDA

16 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da göçmen kökenlilerin meslek eğitimi, kalifiye kazandırma ve iş kurmalarına yönelik destekler sunan Hamburg Göçmen İşverenler Çalışma Grubu (ASM), kuruluşunun 10. yılını kutladı. Hamburg Ticaret Odası Yenilik Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Hamburg Ekonomi Dairesi Müsteşarı Dr. Rolf Bösinger, Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler eski Bakanı ve ASM kurucularından Aygül Özkan, Hamburg Ticaret Odası yetkilisi Armin Grams, Hamburg Çalışma ve Uyum Dairesi Müdürü Petra Lotzkat ve Jobcenter team.arbeit.hamburg Müdürü Dirk Heiden’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. ASM yönetiminden Arzu Asani’nin açılış konuşmasının ardından söz alan Bösinger, ASM’nin sadece göçmenlerin iş kurma, meslek ve kalifiye kazanmalarına destek sunmadığını, aynı zamanda Almanya’daki kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi, uyum ve katılıma da büyük destek sunduklarını ifade etti. Hamburg ekonomisi için göçmen işverenlerin önemli olduğunu vurgulayan Bösinger, ASM’yi de çalışmalarından ötürü tebrik etti.

MEHMET KESKİN’E ANMA VE BURS TANITIMI

ASM’nin çalışmaları hakkında bilgi veren ASM Müdürü Marion Wartumjan, “İşveren diyaloglarımızı 2016 yılında dual sistem meslek eğitimi konusunda 400, çok kültürlü açılım konusunda da 150’nin üzerinde danışmanlık hizmetiyle güçlendirdik. Geçen yıl danışmanlık hizmeti verdiğimiz 530’dan fazla gencin 405’i mülteci. Staj yeri bulduğumuz 57 gencin 50’si ise yine mülteci. Meslek eğitimine yönlendirdiğimiz 130 gençten 30’u mülteci statüsünde” sözleriyle mültecilere yönelik desteklere de dikkat çekti. Tüm bu çalışmalara destek veren göçmen kökenli işverenlere teşekkür eden Wartumjan, 2014 yılında hayatını kaybeden ASM Müdürü Mehmet Keskin’i anarak onun anısına verilen burs hakkında bilgi verdi. Grams’ın konuşmasının ardından yapılan sohbet saatinde göçmen kökenli işverenler tecrübelerini aktardılar. Love Newkirk’in müziği eşliğinde yapılan gecede Yazar Feridun Zaimoğlu da “Evangelio” adlı kitabından bölümler okudu.

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