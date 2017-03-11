ASRIN HASTALIĞI DEPRASYON

11 Mart, 2017

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Halil Uygun

HEUSDEN-ZOLDER – Türk Dernekler Birliği’nin Heusden-Zolder şubesinde “Psikoloji, psikoterapi ve İslam” semineri düzenlendi. Seminerde konuşmacı olarak katılan Hipnoz & Psikoterapist uzmanı Şükran Şahingöz özet olarak, “İnsanı bilgi, ilahi bilgiyle birleştiği zaman fayda verir” dedi. Şahingöz, “Sağlık insanin bedenen, ruhen, akil ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 2020 yılında, depresyon kalp ve damar hastalıklarından sonra gelen en önemli ikinci hastalık olacak. Dindar insanda depresyona girebilir. Her insanin içinde iyi ve kötü savaşı var. Gelişmiş ülkelerde hemen herkesin çantasında bir antidepresan var. Modern dünyanın bir salgın hastalığı gibi yıldan yıla büyük bir artış gösteren depresyon, başta bilim insanları olmak üzere toplumdan her kesimin dikkatini çekmiş durumda. Sadece yetişkinlerde değil artık çocuklarda bile görülen bu hastalığın nedenleri, antidepresanların etkileri ve gerçekten işe yarayıp yaramadıkları yanıt bekleyen sorular. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanmak, kimseyle konuşmak istememek, hiçbir şeyden zevk almamak, kilo kaybı, dikkat eksikliği, kendini işe yaramaz hissetmek, suçluluk duygu¬su. Sıkça rastladığımız bu tür şikayetler aklımıza hemen çağımızın hastalığı depresyonu getiriyor. Hele de bireyler bu tür¬den şikayetleri tetikleyecek olumsuz durumlar yaşamış, yani işlerinden ya da eşlerinden ayrılmış, bir yakınlarını kaybetmişlerse, depresyon neredeyse doğal bir sonuç gibi. Düşüncelerimiz bizi iyileştirebiliyor, hasta edebiliyor (psikosomatik hastalıklar). Düşüncelerimiz bulaşıcıdır da. İyileşmek için irade sahibi olmak, zihin ve manevi egzersizleri yapmak, zamanı iyi kullanmak, kalbimizi harekete geçirmek ve dertlere bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu

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