ATAŞE AVCI’DAN 23 NİSAN MESAJI

21 Nisan, 2017

Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı:

“Türk çocukları her şeyin en iyisine layıktır!”

Kâmil Yılmaz

KARLSRUHE – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkiye’nin Karlsruhe Eğitim Ataşeliği bir mesaj yayınladı. Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı imzasıyla yayınlanan mesajda; uhdesindeki öğretmenler ve Türk Okul Aile Birlikleri (TOAB) organizasyonunda eyalet genelinde 70’e yakın şehirde kutlama programları tanzim edildiğine dikkat çekildi. Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 23 Nisan 1920’de açılan meclisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyoruz” dedi.

23 NİSAN TÜRK ÇOCUKLARINA VERİLEN DEĞER VE GÜVENİN EN GÜZEL GÖSTERGESİDİR!

Gürkan Avcı mesajında, şunları kaydetti; “Sevgili Çocuklar! TBMM’nin açıldığı günün Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi, Atatürk’ün ve milletimizin Türk çocuklarına verdiği değer ve duyduğu güvenin en güzel göstergesidir. Ben hepinizin bunun farkındalığı içinde olduğunuzdan eminim. Sizler Türkiye’nin ve Almanya’nın en büyük zenginliği ve umut kaynağısınız, dostluk ve işbirliğimizi geliştirecek güzide elçilerisiniz. Biliyorsunuz Türkiye çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak dünyada özel bir yer edinmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi Alman arkadaşlarınızla da paylaşmanız gereken müstesna bir bayramdır”

YAPTIĞIMIZ HER ŞEY SİZ ÇOCUKLAR İÇİN!

“Amacımız siz çocuklarımıza en güzel ve aydınlık bir gelecek hazırlamaktır. Sizlerin olumsuzluklardan etkilenmeden mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeniz için, devlet ve millet olarak üstün bir gayret gösteriyoruz. Aslında bizler tarafından yapılan her şey sizler içindir. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bu nedenle sizlerden ricam; Almanya’daki en gelişmiş imkanlar doğrultusunda kaliteli bir eğitim almanız; kesinlikle üniversite okumanız, başka kültürlere saygılı fakat kendi öz değerlerimize – dil ve kültürümüze bağlı, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve özgür düşünceli nesiller olarak yetişmenizi amaçlıyoruz.”

SİZLER, TÜRK – ALMAN DOSTLUĞUNUN EN GÜÇLÜ MİMARLARI OLACAKSINIZ!

Ataşe Avcı, mesajında Türk-Alman dostluğuna da vurgu yaparak şunları kaydetti: “Bu iki kadim dost milletin geleceği, sizin elinizde şekillenecektir. Çalışırsanız, kendinizi en iyi şekilde yetiştirirseniz hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlerin güçlü Türkiye’nin, dost Almanya’nın mimarları olacağınıza inancım tamdır. Almanya’da gurbet ellerde yaşayan bu güzel çocuklarımızı çok sevdiğimizi ve onlara güvendiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

23 NİSAN COŞKUSUNU ALMAN DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE KUTLUYORUZ!

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Almanya’da da vatandaş ve soydaşlarımızla ve Alman dostlarımızla birlikte ortak bir coşkuyla kutluyoruz. Aynı zamanda şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyoruz. Bu milli günümüzde aziz vatandaşlarımı sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.”

