Atatürk kupası kurası çekildi

26 Nisan, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu’nun himayesinde bu yıl 22. kez düzlenecek olan “Atatürk Kupası” kura çekilişi yapıldı. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu’nun ve Futbol Kulüpler Birliği’nin organize edeceği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adına geleneksel olarak düzenlediği Atatürk Kupası için,12 Türk futbol takımlarının katıldıkları kura çekilişi törenine, Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Ali Aydoğdu, Asbaşkan Nedim Koçaslan, Anvers Türk Spor Başkanı Sinan Şener, FC Turkse Rangers yöneticisi Unal Cengiz, Wandruzienne Liege Başkanı Adnan Ceylan, Real Türk Liege Başkanı Anıl Çiftçi, FC Turkse Beringen Başkanı Idris Kaya, Trabzonspor Charleroi Başkanı Salih Atasever, FC Jeunesse Turque Charleroi Başkanı Ahmet Alparslan, FC Eendracht Houthalen Başkanı Göksel Kanli, Htskf Hollanda Karması Başkanı Aydın Bayka ve antrenör Erol Bahtimur, FC Umitspor Maasmechelen (Vlam Eisden) Başkanı Emin Cavuş, Btskf Antrenörü Ömer Yavuz ve diğer kulüp yöneticileri ve idarecileri Maasmechelen Lalezar Restaurant’da bir araya geldi. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Asbaşkan Nedim Koçaslan, Atatürk Kupası gibi önemli bir spor etkinliğini uzun yıllar başarılı bir şekilde organize eden federasyon yöneticilerini ve ev sahibi olan FC Turkse Rangers yöneticilerini kutluyorum dedi. Koçaslan, “Özellikle şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum, burada asil olan bütün iyi niyetli insanları spor ortamını bir araya getirip amacımız daha fazla kalite ve güzel hizmet vermektir. Bizim için çok gizemli gençlerin spor sayesinde bir araya gelmesi, onların hayatlarında oldukça olumlu izler bırakıp bu tür sosyal katkısı olan etkinliklere gönüllü olarak katkı verenlere de ne kadar övgü dolu söz söylesek aslında azdır. Yirmi iki yıldır bu kültür ve spor şenliğinde yer alan ve her yıl olduğu gibi bu yılda sporda centilmenliğin ön plana çıkarılması futbolun ailelerle paylaşılan bir etkinlik olması için çabalarımızı sürdürüyoruz ve en iyi şekilde futbol turnuvasını şölen havasında bitirmeyi umuyoruz” dedi. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyon Başkanı Ali Aydoğdu, “Bu turnuvada inanıyorum ki sizlerin birbirini daha iyi tanıması, kaynaşması tatlı bir rekabetin oluşması açısından son derece önemli olacak diye düşünüyorum. Bu organizasyonu yapan ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum, bu şölenimizde de centilmence müsabakalar oynanmasını bekliyorum. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu. Diğer yöneticilerde sırasıyla söz alarak 12 takımlı Atatürk Kupası, futbol turnuvası bizleri mutlu edecektir. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyon adına herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bu yılda turnuvayı en iyi şekilde organize etmek istiyoruz sözlerini paylaştılar. Atatürk Kupası Futbol Turnuvası karşılaşmaları 21 Mayıs’ta FC Turkse Rangers tesislerinde yapılacak.

Adres: Fc Turkse Rangers tesisleri

Hoevenzavellaan 120, 3600 Waterschei-Zwartberg

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