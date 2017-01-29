ATATÜRK KUPASINA İLGİ ARTMALI

29 Ocak, 2017

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ALMANYA ATATÜRK KUPASI KSC SCHWETZİNGEN’İN 1-0

Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Almanya’da Atatürk Kupası Almanya’nın Köln şehrinde 1978 yılında ortaya atılan bir fikir ile başlamış ve 2008 yılında ilgisizlik nedeni ile iptal edilince, 30 yıllık gelenek de böylece bitmiş oldu. Karlsruhe Başkonsolosluğu bölgesinde bulunan Türk Spor Kulüpleri Atatürk Kupasına sahip çıkarak devam kararı adlığı kupa, bu yıl 40. kez düzenlendi.

TURNUVAYA İLGİ BÜYÜKTÜ

Mannheim Türkspor’un organizeye ev sahipliği yaptığı Almanya Atatürk Kupası, aynı zamanda kuruluşunun 40. yılını kutlayacak olan Mannheim Türkspor’a adeta bir jest oldu. Baktat Şirketler Grubunun ana sponsorluğunda ve Karlsruhe Başkonsolosluğu himayesinde yapılan 40. Almanya Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası şeklinde Mannheim Lilli-Gräber-Halle adlı salonda gerçekleştirildi. Turnuvayı Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Baktat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Başkonsolosluk Spor Sorumlusu İlkay Kuyrukcu, Atatürk kupası organizatörleri Bülent Polat, Attila Beydi, futbol kulübü yöneticileri ve taraftarlar takip etti.

ANLAMLI VE PRESTİJLİ TURNUVA

Açılış konuşmasını yapan Mannheim Türkspor Başkanı Lokman Karabulutoğlu, 40. Kez düzenlenen Almanya Atatürk Kupası Organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Karabulutoğlu, “Kulübümüzün 40.yıl ve turnuvanın da 40’ncısı olan bu anlamlı ve prestijli turnuvaya ev sahipliği yapmaktan çok mutlu ve onurluyuz. Spor yapan genç kardeşlerimiz, dostluk ve kardeşlik ve centilmenlik içerisinde yapacakları mücadeleden dolayı şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

KUPA DİĞER BÖLGELERDE DE OLMALI

Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ise, Atatürk Kupasına olan ilginin daha da artırılması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında, bu kupa organizasyonunun diğer bölgelerde de tekrar devam etmesini arzu ettiklerini ve bunun için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi. Başkonsolos Örnekol, ”Bölgemizdeki Türk amatör futbol kulüplerinin gayretleri ve özverileri ile 40 yıldır aralıksız olarak Karlsruhe bölgesinde düzenlenen bu güzide kupayı, önümüzdeki yıllarda Almanya genelini kapsayacak şekilde düzenlenmesi için hep birlikte çalışacağız. STK temsilcileri ve iş adamlarımızla el ele vererek yüksek katılımla bu çok önemli organizasyonu sağlamlaştıralım” dedi. Baktat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ise, böylesine önemli bir ismi taşıyan organizasyona ana sponsoru olarak destek vermekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Baklan, “Sportif bir şölen olan bir birimizi bir araya getiren bu spor organizasyonunu ve bu ismi bu beraberliği bir arada tutmak ve devam ettirmek hepimizin görevidir. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ şeklinde konuştu.

19 TAKIM KATILDI

Baden bölgesinden 19 takımın iştirak ettiği 4’er grupta oynanan müsabakalarda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükseldi. Centilmence geçe karşılaşmalar nefes kesti. Birçok mücadelenin sonucu ancak penaltı atışları ile belirlenirken, final karşılaşmaları heyecanı doruğa çıkardı. Yarı finale yükselen KSC Schwetzingen, Mosbach Türkspor’u 1-0 ve GÜ Pforzheim Türkspor da rakibi FC Fatihspor Pforzheim’ı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran takımlar oldu. 3.’lük için karşı karşıya gelen yarı final mağlupları Mosbach Türkgücü ile FC Fatihspor Pforzheim arasındaki mücadeleyi 1-0 kazanan Mosbach Türkspor, turnuvada 3. Sırayı alırken, FC Fatihspor Pforzheim ise 4. oldu.

FİNAL NEFES KESTİ

Grup maçlarından finale kadar namağlup olarak gelen KSC Schwetzingen ile turnuvadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken GÜ Pforzheim Türkspor finalde karşı karşıya geldiler. Her iki takımın çekişmeli geçen mücadelesinde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Hüsamettin Kortak tarafından çalıştırılan KSC Schwetzingen takımı, turnuvayı namağlup kazanarak, 40. Almanya Atatürk Kupası’nın sahibi oldu. Atatürk Kupası’nda en iyi kaleci Fevzi Özcan olurken, en iyi oyunca ise Oğuzhan Çelikkale elde etti.

ARKADAŞIMIZA DA KUPA

Mannheim ve çevresinde haber yaparak bölgedeki vatandaşlarımızı bilgilendiren ve aynı zamanda Türk spor kulüplerinin başarılarını basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtan Bölge Haber Sorumlusu arkadaşımız Kâmil Yılmaz’a Mannheim Türkspor Organizasyon Komitesi’nden Sinan Sürer ve Bülent Polat tarafından bir kupa takdim edilerek, desteğinden dolayı teşekkür edildi.

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