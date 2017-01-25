ATİB EVSİZLERE KAPILARINI AÇTI

25 Ocak, 2017

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Halil Uygun

VİYANA – Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) sokakta yaşayan evsizlere kapılarını açtı. ATİB Genel Merkez, içinde bulunduğumuz kış aylarında, sokakta yaşayan evsizlere ve yaşlı bireylere bir program çerçevesinde ATİB restoran bölümünde yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Türk mutfağının lezzetlerini farklı millet ve dinlere mensup evsiz ve yaşlı bireylerin beğenisine sunan ATİB, evsizler için oluşturduğu sıcak ortamda onların kitap, dergi ve gazete okuyarak vakitlerini kaliteli geçirmelerini sağladı. ATİB tarafından bu sene ikincisi düzenlenen etkinlik sonunda, sokakta yaşayan evsiz ve yaşlı bireyler kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı ATİB Genel Başkanı ve Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karadaş’a teşekkürlerini ettiler. ATİB Kadın, Aile ve Gençlik birimi koordinatörü Melahat Yılmaz Doğangönül ve ATİB Kültür- Sanat ve Eğitim bölümü koordinatörü Halil Bulut’un koordine ettiği program evsiz ve yaşlı bireyler için hazırlanan hediye takdimi ile son buldu

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