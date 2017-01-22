ATİB’DEN AHDE VEFA

22 Ocak, 2017

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Mehmet Güzel

HERRENBERG- Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Herrenberg şubesi kültür gecesi ve ahde vefa programı düzenledi. ATİB Herrenberg şubesi dernek binasında yapılan değişiklerin bitmesinin ardından maddi manevi emeği geçenlere yönelik sazlı sözlü bir program düzenledi programda ayrıca derneğe uzun yıllar gönül veren emektarlar unutulmayarak onere edildi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Program dernek başkanı Seyit Timur’un yaptığı kısa açılış konuşmasıyla başladı, Timur dernek binasında yapılan tadilat çalışmalarında tamamen dernek üyelerinin özveriyle çalışmaları sonucunda bitirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan tadilat çalışmalarının anlatıldığı slayt gösterisinin ardından derneğe neredeyse bir ömür hizmet veren emektarlar sahneye davet edilerek “üstün hizmet belgesiyle” takdim edildi. Konwerstheim ATİB Başkanı Abdülcelil Akyüz, Abdullah Sağbaş, Nuri Karaaslanoğlu’na Hanifi Şimşek Selahattin Çetin’e Murat Beyazıt Dursun Çavuş’a belgelerini takdim etti. Abdülcelil Akyüz ahde vefanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında İslamiyetin şiarlarından olan ahde vefanın unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde buna bağlı sorunlarda çoğalmakta diye belirtti. Dernek çalışmalarında otuz seneyi geride bırakan eskimeyen emektarlar yaşadıkları hatıraları anlatarak bugünlere nasıl gelindiğini yapılanların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtiler. Dernek eski başkanlarından Selahattin Çetin “dernek binamızın yerini ilk gördüğüm anda aradığımız yer burası dedim ama elimizde paramız yoktu banka kredi vermedi sonuçta bir kaç arkadaş evlerimizi ipotek ederek dernek binamızı aldık çok şükür bugünlere gelmiş olduk” dedi. Yöneticilerden Hüseyin Kanter “derneği satın aldığımızda birçok insan başka şeyler söylesede biz birkaç arakadaş kefil olduk borcu bir nevi üzereimiz aldık bugün iyik yapmışız diyoruz” şeklinde konuştu. Böblingen Türk Kültür Müzik derneği geceye katılanlara müzik ziyafeti sundular, gece cemiyet tarafından katılanlara sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi.

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