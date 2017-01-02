ATİB’DEN HALEP’E YARDIM

2 Ocak, 2017

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Halil Uygun

Hilal yardım organizasyonun görevlilerinin gidilebilecek en uç noktaya kadar giderek götürdüğü yardımlar Güvenlik nedeniyle teslim alınarak dağıtımı için sadece Kızılaya müsaade edilen Suriye topraklarında sahiplerine ulaştırıldı. ATİB (Avrupa Türk İslam Birliği) Belçika Başkanı Bilal Darıyeri, Hilal Yardım Organize’nin Avrupa’nın göbeğinden gelerek “Halep’e Uzanan Dost Eli” oldular dedi. Darıyeri, “Yardımların ulaşması için görevde olan arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yerine getirdikleri görmek ve bilmek bizleri çok memnun etti. Hamd olsun binlerce kilometre ötelerden gelen onlarca, tıpkı kendi gibi güzel insanların emanetlerini o yetim, mazlum ve masum ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak görevlerini tamamladılar. Halep’e Uzanan Dost Eli kampanyasında samimiyetiyle güler yüzüyle yardımların ulaşması için olağanüstü destek veren Reyhanlı Kızılay Şube Başkanı Ahmet Horoz’u da katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ATİB Hilal logolarını (ayırmaç) coğrafyada yardım kutularında görmek hepimizin duasıydı, şükürler olsun bu da gerçekleşti. Sınır ötesinde teslim edilen yardımların 24 saat geçmeden hak sahiplerine ulaşması duamızdı. Halep için yardım kampanyamızı dâhil olanlardan, götürülmesinde, dağıtılmasında emeği geçenlerden Cenab-ı Hak razı olsun. Dünyanın dört bir kösesinde ıstırap ve zülüm altında olan Müslümanların sıkıntıları inşallah beratarf olur ve huzuru kavuşurular” şeklinde konuştu

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