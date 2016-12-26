ATİB’DEN KIŞ KERMESİ

26 Aralık, 2016

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İbrahim Ferah

DARMSTADT-ATİB’e bağlı (Avrupa Türk İslam Birliği)Emir Sultan Külliyesi’nde,”Kış Kermesi” düzenlendi. Külliye hizmetleri yararına dört yıldır “Kış Kermesi” düzenlediklerini söyleyen Başkan Ragıp Yazıcı, “Okulların kış tatiline girmesiyle çocuklarımızın ve ailelerin bir araya gelerek sohbet ortamında kaynaşmalarına vesile oluyoruz. Ayrıca, kadın kollarımız tarafından hazırlanan taze yiyeceklerin cüzi fiyatla kermesimizdeki ziyaretçilere sunularak elde edilen gelirin, Külliye ihtiyaçlarımız için kullanması, hizmetlerimiz için büyük önem arz ediyor. Külliyemiz’de yer müsait olduğu için stand kurarak ürün satan kimselerede yer veriyoruz” dedi.

DİNİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER YAPILIYOR

Dernek çatısı altında bulunan, Kadın Kolları, Kız Kolları, Gençlik Kolları tarafından sosyal faaliyetler düzenlendiğini de söyleyen Yazıcı, ” Her hafta sohbetler düzenleniyor. Gençlerimizin dini sohbetler sayesinde topluma faydalı insanlar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Yaşlılarımız için de Kuran-ı kerim dersleri din görevlimiz Emrah Doğan tarafından verilmektedir” şeklinde konuştu.

ÖZEL GÜNLER İÇİN DAVETLER VERİLİYOR

Dernek binasının çocuklardan başlayarak genç, yaşlı ve kadınlar için her ihtiyacı görecek şekilde düşünülerek yapıldığını söyleyen Yazıcı, “Külliyemiz’de, nişan, kına gecesi, düğün gibi etkinlikler yapılılabilmektedir. Bu gibi özel günlerde yemek işini de organize ediyoruz” dedi.

DOĞRU VE GÜVENİLİR

Emir Sultan Külliyesi’ni ziyaret eden Türkiye Gazetesi Hessen Temsilcisi Fethi Daş, “Her daim ülke ve milletimizin yanında olan Türkiye Gazetesi’nin Avrupa’da tekrar basılacak olması, burada yaşayan vandaşlarımıza en doğru ve güvenilir bilgileri vermeye devam edecektir” dedi. Daş, Hakikat Kitabevi tarafından basılan Faideli Bilgiler ve İngiliz Casunu’nun İtirafları isimli kitapları, İhlas Vakfı adına katılımcılara hediye etti.

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