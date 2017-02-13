ATLASGLOBAL HEDEF BÜYÜTTÜ

13 Şubat, 2017

Yorum Yok

Erdal Altuntaş / Nebahat Uzun

İSTANBUL – Türkiye’de ve yurtdışında havacılık sektöründe sunduğu hizmetle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Atlasglobal uçak şirketi, 2017’de yatırım ve hizmet sınırının artacağının müjdesini verdi. İstanbul Florya’da Crowne Plaza otelinde Almanya’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Atlasglobal yetkilileri, şirketin hedefleri ve hizmetleri hakkında geniş bilgi verip katılımcıların sorularını cevapladı. Toplantıya Atlasglobal Satış ve Pazarlama Başkanı Tuna Tunca, Atlasglobal Hamburg Müdürü Orhan Kabaoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü M. Semin Ateş ve Marka İletişim Uzmanı Demet Telkeş katıldı. Güvenlik ve hizmet kalitesinin Atlasglobal’in öncelikleri olduğuna dikkat çeken Tunca, “2016 yılı şartları nedeniyle maliyeti azaltanların aksine biz hizmet kalitemizi sahip çıkarak herhangi bir kısıtlamaya gitmedik. Öncelikle ful servis veren bir şirketiz ve uçak içinde yolcularımızın keyifle seyahat edebilecekleri, yemek, fazla bagaj hakkı, geniş koltuk aralıklarıyla kendilerini misafir gibi ağırlayabileceğimiz bir ortam sunuyoruz” şeklinde konuştu. Her şeye rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Tunca, “Hızlı aksiyona geçebilen bir yapıya sahip olduğumuz için esnek davranarak operasyonlarımızı başarıyla yönetebildiğimiz bir yıl oldu bizim için. 2017 yılı için kendimize yüksek hedefler koyduk ve daha iyisini, daha fazlasını başarmak istiyoruz. Yolcularımız açısından en iyi servisi sunmak için uğraşıyoruz” dedi.

ATLASGLOBAL RUSYA VE BALKAN HATTINA AĞIRLIK VERECEK

2017 yılında Rusya ve Balkan hattına ağırlık vereceklerini söyleyen Tunca, Rusya’ya 12, Balkanlara 3-4 yeni hat açarak daha da büyüyeceklerini ifade etti. 60’dan fazla yabancı havayoluyla ara hat taşımacılığı gerçekleştiren Atlasglobal’in Air France ile code share anlaşması imzalayarak uçuş ağlarını genişlettiklerini söyleyen Tunca, Almanya ile görüşmelerin de devam ettiğini, Atatürk Havalimanındaki kapasite sınırlamasından ötürü büyük bayrak taşıyıcılarıyla çalışarak frekans sayılarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Yolculara ayrıcalıklı hizmet sunmada sınır tanımayan Atlasglobal’in bir diğer ayrıcalığı ise havalimanından şehir merkezine ücretsiz servis seferleri. Tunca, Avrupa’da da bazı şehirlerde ücretsiz Schutte servisleri bulunduğuna dikkat çekti. Tunca, ücretsiz bisiklet, kayak, golf takımı taşıma hizmeti de sunduklarını, fiyatların daha uygun olması için gidiş-dönüş bileti alınmasını tavsiye ederek “Erken rezervasyon ve gidiş-dönüş bileti avantajlarımız hakkında daha geniş bilgi edinin” çağrısı yaptı.

AYRICALIKLI ORTAMIN AYRICALIKLI YOLCUSU OLUN

Yurtdışından 40 noktaya uçan IOSA sertifikasyonu olan Atlasglobal’in Business Class ve EkonomiPlus konsepti çerçevesinde ayrıcalıklı hizmet sunduğunu ifade eden Hamburg Atlasglobal Müdürü Orhan Kabaoğlu, “100 santimlik koltuk aralıkları bulunan konforlu Business Class ortamında mezeden çereze, sıcak yemek çeşitlerinin de sunulduğu hizmetin yanı sıra EkonomiPlus konseptiyle uçanlara sunduğumuz enfes yemek-ikram çeşitleri, 30 kg bagaj hakkı ve 77 santimlik koltuk aralıklarıyla yolcularımıza ayrıcalıklı uçuş imkanı sunuyoruz. En iyi hizmeti sunduğumuzu bizimle uçarak kendi gözlerinizle görüp deneyimleyin” tavsiyesinde bulundu. Kabaoğlu, “Hamburg, yüksek gelir seviyesine sahip bir şehir ve bu noktada beklentilerimiz büyük. Yaşanan krizler nedeniyle beklentilerimizi realiteye uygun hale getirdik ve Hamburg-İstanbul Atatürk Havalimanı hattımız büyük önem verdiğimiz önemli bir hattımız” dedi. Kabaoğlu, İran’ın da hedef ağırlığı olan bir hat olduğunu hatırlattı. Toplantıda yetkililer, yakında faaliyete geçecek olan Atlas Holidays tatil paketi hakkında da bilgi verdiler.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

