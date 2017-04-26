Attendorn DİTİB Camii hizmete açıldı

26 Nisan, 2017

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ESSEN – Essen bölgesinde faaliyet göstermekte olan Attendorn DİTİB Camii ve Kültür Merkezi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. 2014 yılının Mart ayında temeli atılan ve bir yıl gibi kısa sürede tamamlanan Attendorn DİTİB Camii ve Kültür Merkezi iç ve dış mimarisi, zarif minaresi ile estetik ve mimari açıdan da oldukça ilgi görüyor. Caminin altın rengi kubbesi zenginliği ve ihtişamı simgeliyor. Bu görkemli mabed gece aydınlatmasıyla da ayrı bir dikkat çekiyor. Açılış törenine DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yasar Aşıkoğlu, Federal Milletvekili Dr. Matthias Heider, Bölge Kaymakamı Frank Beckehoff, Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan, Katolik Kilisesi Papazı Andreas Neusser ve Protestan Kilisesi Papazı Andreas Schliebener, çevre dernek yöneticileri ve din görevlileri ile çok sayıda davetli iştirak etti.

Attendorn Camii Din Görevlisi Hacı Bayın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Almanca mealinin ardından Katolik Kilisesi Papazı Andreas Neusser ve Protestan Kilisesi Papazı Andreas Schliebener birlikte yaptıkları dualarla programın açılışı yapıldı. DİTİB Attendorn Camii’nde 2008-2013 yılları arasında görev yapan Din Görevlisi Mustafa Yağcı’nın konuşmasının akabinde Dernek Başkanı Ahmet Özdemir caminin inşa süreci ve müştemilatı hakkında bilgi verdi. Özdemir, caminin yapımında emeği geçenlere ve şehir idarecilerine teşekkür etti.

Törende, Mimar Mehmet Tümce, Federal Milletvekili Dr. Matthias Heider, Bölge Kaymakamı Frank Beckehoff, Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı.

“Kim birşey inşa ederse o kalır” ata sözüyle konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Christian Pospischil, “Hırıstiyanlar ve Müslümanlar daima barış içinde birlikte yaşamalıdır ve yaşıyorlar” dedi.

İslam medeniyetinde ve kültüründe caminin önemine değinen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yasar Aşıkoğlu’da, “Camiler İslam medeniyetinde önemli mekanlardır. Camiler ibadet mekanlarının yanı sıra eğitim, kültür faaliyetlerin yapıldığı, insanların bir araya geldiği mekanıdır. Bundan 50 yıl önce gelen insanlarımız yaşadıkları şehirlerde mescitler inşa etmeye çalıştılar. Camilerin en güzel süsü cemaatidir. Cemaatsiz cami de tasavvur edilemez. Bu sebeple camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım” diye konuştu. Caminin yapımında başta şehir idaresi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Aşıkoğlu, Dernek Başkanı Ahmet Özdemir’e bir plaket taktim etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitimi Daire Başkanı Dr. Fatih Kurt tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası davetlilerle birlikte cami gezildi ve cami müştemilatı hakkında bilgi verildi.

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