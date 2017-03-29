Audi 1.1 milyon aracı geri çağırdı

29 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

HEİLBRONN- Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in üst segment markası Audi, çoğunluğu Çin’de olmak üzere toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı.

Volkswagen sözcüsünün konuyla ilgili verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.

1,1 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI

Soğutma pompası arızası dolayısıyla A4, A5, Q5, A6 ve A8 hibrid modellerini kapsayan geri çağırma, Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.

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