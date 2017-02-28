Augsburg Çocuk Korosu 1. yaşında

28 Şubat, 2017

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Cihan Arman

AUGSBURG- Yıllardır özlemini çektiği, çocuk korosunu bir yıl önce Augsburg’da hayata geçiren, Westpark okulu eğitim ve öğretim görevlisi Esra Karaköseli, minik öğrencileri ile mini bir konser vererek kutladı. Bir yıl çalışmanın ardından hünerlerini gösteren çocuklar davetliler tarafında büyük beğeni aldılar. Dört ila 13 yaş arası 27 öğrencinin azim ve istekleri adeta davetlileri büyüledi. Nota eğitimide alan çocuklar, çocuk şarkıları yanı sıra Türk halk müziği sanat müziği ve tasavvuf müzik eğitimi ile ses çalışmalarıda yapmakta. Çocuklarda müzik ile daha iyi iletişim ve eğitim yapıldığını söyleyen Esra Karaköseli, okuldada çocuklara başarıyı sağladığını ve sakinleştirdiğini söyledi.

Müziğin, çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli bir rolü ve hizmeti olduğunu, müzik çocuklarımızın karakterlerinin olumlu şekillendirmesinin yanında kültürel, toplumsal alanlardada çok daha uyumlu ve başarılı olacaklarınıda sözlerine ekleyen Esra Karaköseli, koroya katılan çocukların, şarkılar ve grup içi iletişim ile anadil becerilerini geliştirmeyi, birlik beraberliği öğretmeyi ve toplumsal hayatta daha başarılı olmalarını sağlamayı hedeflediklerinide belirtti. Tüm çocukların müzik korosuna katılabileceğini söyleyerek, aylık ücret alınmayacağınıda belirtti. Çocukların gelişim ve başarılı olmalarında müziğin önemine değinen Esra Karaköseli, çocuklara ilk etapta, müzik çalgı aleti nota, ses ve ritim becerisi oluşturmak olduğunu söyleyerek, daha geniş bilgi için şu adresleri verdi. augsburgcocukkorosu@web.de ve Facebook: Augsburg Çocuk Korosu.

Augsburg’da 18 Mart tarihinde Ulmerstr. 195 A adresinde ilk defa gerçekleşecek olan çocuk korosu konseri için, tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyerek, çocuklara destek için tüm müzik severleri, Augsburg çocuk korosu konserine davet etti.

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