AVCI KATLEDİLİŞİNİN 31. YILINDA ANILDI

22 Aralık, 2016

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Nebahat Uzun

HAMBURG-21 Aralık 1985 tarihinde ağabeyi ile birlikte Hamburg’un Landwehr tren istasyonunda dazlakların saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede 24 Aralık’ta hayatını kaybeden Ramazan Avcı, katledilişinin 31. yılında törenle anıldı. Ramazan Avcı İnisiyatifi tarafından Landwehr tren istasyonunda isminin verildiği Ramazan Avcı Meydanı’nda düzenlenen törene Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, Mölln’de ırkçıların kundakladığı evde 3 aile ferdini kaybeden Arslan ailesinden Faruk ve İbrahim Arslan, siyasetçiler, Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) 2. Başkanı Ali Kurtuldu, Avcı’nın eşi Gülüstan Ayaz ve Avcı’nın ölümünden 10 gün sonra doğan oğlu Ramazan Avcı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Ramazan Avcı İnisiyatifi kurucularından Avukat Ünal Zeran, “Almanya’nın diğer kentlerinde de ırkçılık kurbanlarının unutulmaması, isimlerinin yaşatılması için diğer inisiyatiflerle dayanışma içindeyiz. Ölenleri geri getiremeyiz ama yaşananları hatırlamak ve kurbanların ailelerinin yanında olunduğu mesajının verilmesi çok önemli” dedi. Zeran, bugüne kadar yaptıkları anma etkinliklerinde sadece Avcı’yı değil tüm ırkçı cinayet kurbanlarını andıklarına ve güncel olayları da dile getirdiklerine de dikkat çekti.

AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE TUTUMU, AŞIRI SAĞCILARA ZEMİN OLUŞTURUYOR

Avrupa’daki sözde göçmen krizinin Avrupa’nın refahına ve Batı kültürüne zarar veriyormuş izlenimi oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Zeran, “Söz konusu insanlık ve insan onurudur, insanların fikir ve duygularının kontrol ve baskı altına alınmaya çalışılmasıdır, dünyadaki milyonlarca insanın hayatta kalma savaşıdır. Ekonomik dengesizlikler devam ettikçe de savaşlar, sürgünler, kaçışlar ve göç devam edecektir. Kaçış sebeplerini kaçan insanlar yaratmıyor” şeklinde konuştu. Savaşların istihbarat tarafından ortaya atılan ve medya yoluyla yayılan yalanlar yüzünden çıktığını hatırlatan Zeran, savaşların sorunları çözmediğine, dünyada silah satmada 3. sırada olan Almanya gibi ülkelere ekonomik katkı sağladığına da dikkat çekti. NSU tarafından katledilen Süleyman Taşköprü cinayetinin aydınlatılması için Hamburg’da hala bir araştırma komisyonu kurulamamasının utanç verici olduğunu ifade eden Zeran konuşmasında mültecilerin zor durumlarına da dikkat çekerek bu durumun aşırı sağcı ve milliyetçiler için zemin oluşturduğunu söyledi.

BİZLER İSTATİSTİKTEN İBARET DEĞİLİZ, CİNAYETLERİN FAİLLERİ HESAP VERSİN

Mölln faciasından ağır yaralı kurtulan İbrahim Arslan da siyasetçilerin bu durumları kendilerine reklam malzemesi olarak kullandığını söyleyerek, “Bizler istatistiklerden ibaret değiliz. Tüm ırkçı cinayetlerin en kısa zamanda aydınlatılmasını talep ediyoruz. Artık şikayet zamanı değil, davalar açılarak hesap verme zamanıdır” dedi. 21 Aralık’ın kendisi ve oğlu için en acı gün olduğunu söyleyen Gülüstan Ayaz, “Sizlerin duyarlılığı ve dayanışması, Ramazan’ın ve diğer ırkçılık kurbanlarının unutulmaması ve benzer vahşetlerin yaşanmaması için bize umut oluyor” sözleriyle destek verenlere teşekkür etti. Törende Faruk Arslan ve Berlin’den Burak Bektaş İnisiyatifi adına Hamburg AusläConexion’dan Nouri Ariane de birer konuşma yaparak ırkçı cinayetlere karşı ortak tutumun önemine dikkat çektiler. Çalıştığı için törene katılamayan Süleyman Taşköprü’nün ağabeyi Osman Taşköprü ise bir mesaj gönderdi.

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