AVRUPA’DA OY KULLANANLAR DİKKAT!!

27 Mart, 2017

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Avrupa’da oy kullananlara önemli duyuru

Oy pusulalarını oy kullanacağınız kabine gitmeden önce kontrol edin. Bir yerinde yırtık varsa veya kalemle çizilmiş ise yenisini isteyin. Çünkü yırtık veya kalemle çizilmiş oy pusulası geçersiz sayılmaktadır. Kabinde farkedip “yenisini istiyorum” deme hakkı kalmıyor. Oyüzden kabine gitmeden önce iyice kontrol edin!

Oy kullandıktan sonra oy pusulasını katlamadan zarfa koyun (mühür bulaşmasın) ve zarfı kapatmayın, sadece zarfın ağzını içine katın. Çünkü Türkiye’de oy sayımında zarfı açmak isteyen görevli oy pusulasını yanlışlıkla yırtabilir ve oy geçersiz sayılır!

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