AVRUPA’DA “OY”LAR PATLADI

30 Mart, 2017

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Serdar Türen

NÜRNBERG – AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Yurtdışı Konsolosluk seҫim merkezlerini ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Yeneroğlu son olarak Nürnberg Başkonsolosluğu seҫim merkezini ziyaret etti. Başkonsolos Yavuz Kül bir araya gelen Mustafa Yeneroğlu seҫim merkezi hakkında bilgi aldı. Fürth Grüner Halle’de hazırlanan seҫim merkezini ҫok beğenen Yeneroğlu Avrupa’da ki vatandaşın sandıklara akın ettiğini belirterek katılımda ciddir bir artış olduğunu belirtti. Yeneroğlu gazetemize halk oylaması hakkında değenlendirmelerde bulundu.

Genҫlerimiz sandığa sahip ҫıkıyor

Tüm Avrupa’da Konsolosluk bölgelerini ziyaret ediyoruz. Bugün Nürnberg Başkonsolosluğu Bölgesindeyiz. Her yerde Vatandaşlarımızın ҫok müthiş bir teveccühünü ve sandıkta duyarlılığını görüyoruz. Örneğin Almanya’da ilk üҫ dört günde önceki seҫimlere baktığımızda dört misli fazla oy kullanıldığını görüyoruz. Aynı şekilde Avusturya’da benzer bir durum var. Hollanda’da üҫ misli bir katılım var. Bütün Avrupa’da vatandaşımız olağanüstü bir duyarlılığa sahip. Bu sebeblerden dolayıda bu seҫimlerde bir önceki seҫimlere göre ҫok daha fazla katılım olacacağını düşünüyoruz. En önemli tespitlerimizden birisi ise genҫlerimizin daha fazla oy kullanmaya geldikleri yönündedir. Geҫtiğimiz seҫimde bu oran daha azdı. Bu durumu arttırmak gerekiyor. Biz genҫleri özellikle sandığa gitmeleri konusunda teşvik ediyoruz.

Tercih yapmak zorunda bırakılmamalı

Tabi diğer tarafta Avrupa Ülkerinde son zamanlarda Türkiye karşıtına dönüşen bu kampanyalarda vatandaşın üzerine ҫok ciddi bir etki yapıyor. İnsanlar inadına sandıklara akın ediyor. Tepki oyu olarakta düşünenler var. Vatandaşımız herşeyden önce hiҫ bir şekilde ortaya sürülen gayri demokratik yaklaşımları kabul etmemeli, algı operasyonlarını elinin tersiyle itmeli ve inadına kararlılığını ortaya koymalı. İnadına Türkiye’liliğini ortaya koymalı. Anavatana olan bağlılığını ortaya koymalı. Vatandaşlarımız Türkiye’yi Ana Vatanı ve burayıda ikinci vatanı olarak görüyor. Ama birileri bir tercih kullanacaksın gibi bir tavır iҫerisine girerlerse, vatandaşımızın tavrı net bir biҫimde ortaya ҫıkıyor. Kimseninde böyle bir tavır iҫeresine girmemesi ikazını, sandıktaki duruşu ile gösteriyor.

Hedef 55% katılım

Yüzde 55% civarında yurtdışında bir katılım sağlanırsa bu gerҫekten ҫok ciddi bir rakam olur. Zaten son seҫimlerde ki yüzde 45% lik ortalama katılım dünya rekoru idi. Dünya’da 120 Ülkede bu şekilde diasporada oy kullanılıyor ve Türkiye seҫmeni geҫtiğimiz seҫimlerde aҫık ara öndeydi. Bu seҫimlerde ben daha yüksek bir rakam bekliyorum. Yüzde 55% civarında bir katılım bekliyorum. Bu katılım iҫerisinde de yüksek bir teveccühle vatandaşımızın Anayasa değişikliğine evet demesini bekliyorum.

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