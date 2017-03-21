AVRUPA’DAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA….

21 Mart, 2017

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AİLE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

7 müşavirlik ve 13 ataşelikle Türk ailelerinin yanında olmayı hedefleyen Bakanlık, Alman Gençlik Dairelerine karşı ‘koruyucu aile’ sistemini devreye soktu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Avrupa’da yaşayan Türklerin maruz kaldığı illegal çocuk alıkonulması, istismar, velayet, aile birleşimi gibi sorunları çözmek amacıyla 600 dosya üzerinde çalışma yürütülüyor. Geçen yıl şikâyet ve başvurular üzerine 383 vaka incelemeye alındı. Araştırılan olaylar arasında Gençlik Dairelerince alınarak Alman ailelerin yanına verilen Türk çocukları da yer alıyor. Almanya’daki Türk koruyucu ailelerin sayısını artımayı hedefleyen Bakanlık, çocukların kendi kültürü içinde yetişmesini sağlamayı amaçlıyor. 2016’da 110 ailenin koruyucu aile adayı olması sağlandı. Yurt dışındaki Türklerin

problemlerine çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 2015’te Düsseldorf’da ‘aile ataşeliği’ sistemi hayata geçirilerek çok sayıda vatandaşa destek olundu. 7 müşavirlik ve 13 ataşelikle Türk ailelerinin yanında olmayı hedefleyen Bakanlık, Berlin, Paris, Brüksel, Stockholm, Londra, Oslo Lahey büyükelçilikleri nezdinde müşavirlik kurmayı hedefliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart’ta aile ataşeliklerinin açılması üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca “Uluslararası Sosyal Hizmet Vaka Çalışmaları” sistemi üzerinden de vatandaşların sosyal meselelere çözüm bulunuyor.

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