“EVET”LE SANDIKLARI PATLATIN

10 Mart, 2017

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Başbakan Binali Yıldırım, Bolu Demokrasi Meydanı’ndaki mitingde halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, “Almanya açık açık kendi televizyon kanallarında ‘hayır’ propagandası yapıyor. Almanya bizim bakanlarımıza izin vermezken, bizim oradaki çalışmalarımıza izin vermezken bölücülerin, FETÖ’cülerin her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya’da ‘hayır’a özgürlük var, ‘evet’e özgürlük yok. Benim Almanya’daki, Avrupa’daki milyonlarca memleket sevdalılarım bunun cevabını 16 Nisan’da öyle bir verecekler ki onlar da şaşıracaklar, onlar da ters köşe olacaklar.” dedi.

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