AVRUPALI TÜRKLER GURURUMUZ

22 Nisan, 2017

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Cumhur Özcan

KARLSRUHE – Avrupa’da referandumun yankıları artarak devam ediyor. Türkiye’deki referandum gününden çok önce, 2 haftalık bir zaman zarfında oylarını kullanan Avrupalı Türkler, sandıktan az bir farkla da olsa evet kararı çıkmasıyla sevince boğuldu. Karlsruhe SKM Başkanı Levent Polat, referandumda emeği geçen herkese teşekkür etti. Polat “Ak Parti Karlsruhe Olarak seçimlere katılım noktasında %45 üzerinde bir başarıya imza attık ve %65 oranında da EVET tercihine vesile olduk. Almanya’daki ki en dağınık bölge olmamıza rağmen secmenlerimizi Straßburg,İsviçre, Stuttgart ve Karlsruhe’ye yönlendirerek katılımın artmasını hedefledik ve çok şükür bu hedefe de ulaştık gümrüklerde kullanılan oylarla %50’ye yakın bir katılım söz konusu. Referandum sonucunun EVET çıkması bizi mutlu etmiştir lakin bizler liderimizin açık ara önde kazanmasını tercih ederdik, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ki bir takım karanlık odaklar ülkemizde ki kalkınma ve ferahin temini olan yeni anayasa ve başkanlık sistemini engelleyememiştir. Avrupalı Türkler sonucun belirlenmesinde çok önemli bir paya sahiptir ben başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa’daki Türkler Davalarını Türkiye’yi Avrupalılara yem etmedi etmeyecek” dedi.

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