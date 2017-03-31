AVRUPALI TÜRKLER YALNIZ DEĞİL

31 Mart, 2017

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Röportaj: Mustafa Karaman

STUTTGART- Stuttgart Başkonsolosluğunda bulunan Stuttgart Seçim Merkezini ziyaret için Stuttgart’ta gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hakkında konuştuk. Baden-Württemberg Bölge Haber Müdürümüz Mustafa Karaman’a açıklamalar yapan Yeneroğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitimli olmaları gerektiğini ifade ederek birlik ve beraberlik içinde geleceğe bakmalarının önemli olduğunu belirtti.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Büyükler olarak gençlerin toplumsal meselelerle ilgili duyarsızlıklarını gerçekten önemsememiz gerekiyor. Hayat sadece refahtan ibaret değil. Netice itibarıyla bizim yaşadığımız refah ortamını bütün dünya halkları içerisinde belki de yüzde ikisi-üçü yaşıyor. Dolayısıyla bu sorunu gençlere hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum.

Ortak hareket noktasında daha nitelikli bir zemine kavuşmamız gerekir. Bu konu şu veya bu partinin bir meselesi değil, ortak bir meseledir. Sonuçta her yerde ve her konuda farklı kesimlerden nitelikli arkadaşlarımız var. Herkesin birbiriyle mücadele ettiği bir ortamda sağlıklı yol almamız mümkün değik. Berlin’de örneğin bunu yaşıyoruz. Kreuzberg’de bir kesim Türk uyruklu birisini aday gösteriyor daha sonra da diğer kesimler başka adaylar gösteriyor. Bunun bir anlamı yok. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar. Hollanda da bu başarıldı. Azınlıkların haklarını savunan DENK Partisi 3 Milletvekili çıkardı. Bu sonuç siyasal bilincin gelişmesiyle mutlaka diğer ülkelerde de olacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

TÜRKÇE ÇOK ÖNEMLİ

Alman vatandaşlığını veya diğer ülke vatandaşlığını almış Türklerin de Türkiye’de resmi kurumlarda çalışma imkanlarına değinen Yeneroğlu, “Memuriyet sadece vatandaşlara has bir haktır. Ama Türkiye’de Dışişleri Bakanlığında olsun başka kurumlarda olsun memuriyet dışında sözleşmeli personel olarak ciddi alımlar yapılıyor. Mesela Yurt Dışı Türkler Başkanlığına da Haziran ayında tekrar kadro açılacak, 150 kişilik alım yapılacak. Vatandaş statüsü aranmadan sözleşmeli personel alınacak. Özellikle yurt dışından gençlerimizi bakış açılarını, tecrübelerini yansıtmaları için oraya kazandırmaya çalışıyoruz.

Bu noktada Türkçe’nin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Türkiye’de çalışmak isteyen gençlerimizin Türkçe’yi çok iyi konuşup yazabilmeleri gerekiyor. Sadece bir dili konuşmak yetmiyor. Almanya’da yıllardır entegrasyon için evde de Türkçe konuşulması gerektiği yönünde çocuklara baskı yapılıyor. Bu sebeple çocukların dil öğrenemediği ve eğitim alamadığı iddia ediliyor. Bizlerde maalesef bunu kendi kendimize sorun yapıyoruz. Halbuki anadil Türkçeyi bilen bir kişi ikinci dili rahatlıkla ve daha da çok çabuk öğrenebilir. Bu gibi nedenlerle vatandaşlarımızın çoğunluğunun gün geçtikçe Türkçeyi unuttuklarını görüyoruz. Gençlerimiz Türkçe’yi unutur hale geldiler.” dedi.

EĞİTİM ŞART

Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu ülkelerdeki eğitim imkânlarından faydalanmalıdır. Aileler çocuklarının geleceği için eğitim fırsatlarına aktif katılım sağlamalıdır. Türk çocuklarına anadilde eğitim, kültür ve tarih eğitiminin verilmesi konusuna devletimiz de büyük önem vermektedir. Vatandaşlarımız küreselleşen dünyada kimliklerini kaybetmeden hem Türkçeyi hem de yaşadıkları ülkenin dilini bilen donanımlı bireyler olmalıdır. Yaşadıkları ülkelerin dillerini iyi düzeyde öğrenmeleri, eğitimde başarılı olmalarını sağlar. Her düzeyde ve her vesileyle gerek yükseköğrenim gerekse de meslek eğitiminin önemi konusunda hassasiyet göstermeleri gerekir. Eğitimli gençlerimizin artması bu ülkelerle ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecektir. Dolayısıyla gençlerimiz buralarla Türkiye arasında ciddi bir köprü vazifesi görecektir.” dedi.

TÜRKİYE’YE SELAM

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Sandık, sonuç itibarıyla anavatana en güçlü selamı gönderme imkânıdır. Aynı zamanda anavatanın da burayı daha fazla görmesi için ortaya konulan bir duruştur. Bu açıdan ben tüm vatandaşlarımızın Türkiye’ye çok güçlü bir selam gönderme noktasında gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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