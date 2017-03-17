AVRUPALI TÜRKLERE 5 ÇOCUK ÇAĞRISI

17 Mart, 2017

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’da yaşayan Türklere; “3 değil 5 çocuk yapın” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı: Türklerin bugün kendi işlerinin sahibi olmalarından rahatsızlar. Fabrikalarında işçi olan Türklere itirazları yok ama işin sahibi olan Türk’e tahammül edemiyorlar. Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum; yaşadığınız, çalıştığınız yerler sizin vatanınızdır, sılanızdır. Oraya sahip çıkın, daha iyi yerlerde yaşayın, en güzel evlerde oturun, en iyi arabalara binin, 3 değil 5 çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizlersiniz.

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