AVRUPALI TÜRKLERE EV MÜJDESİ

23 Şubat, 2017

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ANKARA – Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yabancılar gibi, Türkiye’de aldıkları ilk konut ve işyeri için KDV ödemeyecek. TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7. maddesi üzerinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve milletvekili arkadaşlarının önergesi kabul edildi.

Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiriliyor

Önergeyle, yabancılara, Türkiye’de aldıkları ilk konut ve iş yeri için tanınan KDV istisnası, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da tanındı.

Bir yıl satmama şartı var

KDV istisnasından yararlanarak Türkiye’de konut veya iş yeri satın alanlara, bu gayrimenkullerini bir yıl satmama şartı getirildi. Bu konut ve iş yerlerinin bir yıl içerisinde satılması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. Önergeyle değiştirilen maddeye göre, Türkiye’ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye’de olmayan iş yeri ya da Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV ödemeyecek. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye’den konut ya da işyeri almaları durumunda KDV ödemeyecek. Ancak, resmi daire ve müesseseler ile merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup; bu daire müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.

1 MİLYONU GEÇENLERE İNDİRİM YOK

İndirim koşullarını yerine getirenler yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesini verirken 5 puanı indirecekler. Ancak, indirimin üst limiti 1 milyon TL olacak. Yüzde 5 oranındaki indirim 1 milyon TL’yi geçiyorsa, geçen kısım indirime konu edilemeyecek. Bu 1 milyon TL’lik üst limit, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. İndirim yapılan tutar, ödenmesi gereken vergiden daha fazlaysa, aradaki fark, mükellefin beyanı ile 1 yıl içinde başka vergilerden indirilecek. Bu şekilde 1 yıllık süre içinde indirim yapılamazsa, indirim hakkı kaybedilecek. İndirimden yararlanan ve daha sonra gerekli şartları taşımadığı anlaşılan mükellefler vergi ziyaı (vergi kaçırma) yapmış sayılacak.

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