Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz Makedonya’da

13 Şubat, 2017

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Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz (solda), Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki temasları kapsamında, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki (sağda) ile bir araya geldi.

ÜSKÜP (AA) – Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Avrupa olarak, kimin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göç edebileceği ve kimin edemeyeceğine karar vermeliyiz. Bu kararı insan kaçakçılarına bırakmamalıyız.” dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)​ dönem başkanlığı görevini de yürüten Kurz, Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki temasları kapsamında, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile bir araya geldi.

Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin Avusturya’nın Makedonya’yı AB yolunda güçlü bir şekilde desteklediğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Makedonya’ya sığınmacı krizinde gösterdiği çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Kurz, söz konusu çalışmaların neticesinde Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinin sınırlarını koruduğunu söyledi.

Kurz, Balkan rotasının kapanması ve Türkiye ile varılan anlaşmanın krizin yönetimini mümkün kıldığını belirterek, “Schengen bölgesi boyunca mükemmel bir iş yaptık. Avrupa olarak, kimin AB ülkelerine göç edebileceği ve kimin edemeyeceğine karar vermeliyiz. Bu kararı insan kaçakçılarına bırakmamalıyız.” diye konuştu.

Makedonya’daki siyasi krizin 11 Aralık’ta yapılan genel seçimlerle sona erdiğine dikkati çeken Kurz, ülkedeki siyasi partilerin AB üyelik reformlarına devam etmek için hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Poposki de son yıllarda Makedonya ile Yunanistan sınırında zor zamanlar yaşandığını anımsatarak, AB ve Makedonya arasındaki iyi işbirliğinin zorluklarla mücadele edilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Sığınmacı krizi boyunca Avusturya’nın Makedonya’nın yanında olduğunu vurgulayan Poposki, “Bununla hem insani bir krizi önlemekte başarıya ulaştık hem de Avrupa için son derece önem taşıyan dolaşım özgürlüğü değerini koruduk.” dedi.

Kurz, Makedonya’daki temasları kapsamında, Balkan rotası üzerinde bulunan ve geçtiğimiz dönemde sığınmacı akınına uğrayan Yunanistan sınırındaki Gevgeli’yi de ziyaret ederek, Makedon mevkidaşı Poposki’den mevcut durum ve yasa dışı geçişler konusunda bilgi aldı.

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