AVUSTURYALI TÜRKLER PARTİ KURDU

27 Şubat, 2017

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VİYANA – Avusturya’nın Voralberg eyaletinde Türk kökenli Avusturyalılar tarafından 2016 yılının sonunda kurulan Gelecek İçin Yeni Hareket Partisinin (NBZ), teşkilatlanma ve parti tanıtımına ilişkin çalışmaları çerçevesinde başkent Viyana’ya bir ziyaret geçekleştirdi. Burada gazetecilerle bir araya gelen NBZ heyeti parti programı ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Parti programı ve hedeflerini AA muhabirine anlatan partinin genel başkanı Adnan Dinçer, NBZ’nin Avusturya vatandaşları tarafından ülke yasalarına göre kurulduğunu, bu nedenle yalnız Türk ve Müslümanlar ile sınırlandırmanın doğu olmayacağını vurgulayarak, “Tabii ki azınlık toplumunun özel sorunlarına çözümler aramak amaçlarımızın başında geliyor ancak bizim hedefimiz bütün ülke için siyaset yapmak.” diye konuştu.

Dinçer, Avusturya’da 1999 yılında ilk defa Türk kökenli Avusturyalıların oluşturduğu bir siyasi hareket olarak işçi odalarında yapılan seçimlere katılarak ciddi bir başarı kaydettiklerini, bu durumun ülkenin başka bölgelerinde yaşayan Türk ve yabancılara örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İşçi odasında edindikleri siyasi tecrübeyi bir adım daha ileri götürmeyi amaçladıklarını dile getiren Dinçer, Avusturya genelinde yalnız Türk ve Müslüman vatandaşların değil tüm ülkenin sorunlarına çözümler sunacak bir siyasi parti kurmaya karar verdiklerini kaydetti.

“Bizler burada kalıcıyız”

Avusturya ve Avrupa’da aşırı sağcı partilerin Türk kökenli vatandaşlara yönelik tutumuna “dur” denilmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:

“Biz Türk toplumu olarak veya azınlıklar olarak siyasi kurumlarda artık daha etkin olmamız gerekiyor. Şunu iyice aklımıza sokmamız gerekiyor. Bizler 40-50 yıldan sonra artık Türkiye’ye geri dönemeyiz, bizler burada kalıcıyız. Bu nedenle burada siyasi oluşumlar içerisinde yerimizi almalıyız. Avusturya’da aşırı sağcı partilerin yükselişe geçmesi, bizim düşüncelerimizi daha hızlı bir şekilde harekete geçirmemize neden oldu. Siyasi aktörler burada yaşayan azınlıklar hakkında kararlar alıyorlar ancak bizler bu karar mekanizmasının içerisinde yer almıyoruz. Bu nedenle azınlık toplumu da 50-100 yıl sonrasına ilişkin geleceğini göz önünde bulundurarak, azınlık haklarının güvence altına alınabilmesi için siyasi oluşumlar içerisinde varlık göstermelidir.”

“Ülkede azınlıkların sorunlarını giderecek bir parti yok”

Ülkede yaşayan azınlıkların sorunlarını gideren bir siyasi partinin olmadığına işaret eden Dinçer, “Halihazırda böyle bir parti yok, aksine son zamanlarda aşırı sağcı partiler gibi bizlere yakın olduklarını düşündüğümüz partiler de bizlere karşı tavır alıyorlar. Bu tutumun önümüzdeki günlerde Avusturya ve Avrupa’da daha da artacağını düşünüyoruz. Bunlara cevap verilecek yer ise siyasi arenadır. Bu nedenle böyle bir siyasi partiye ihtiyaç vardır. NBZ partisi de bu ihtiyaca binaen kurulmuştur.”

Dinçer, daha önce yerleşik siyasi partilerin, ülkede yaşayan azınlıklardan bir aday göstermek suretiyle yabancıların oylarına talip olduğunu ancak azınlıkların aleyhine bir karar alınırken bu kişilerin yeterince etkin olamadığını ifade etti.

Çok sayıda parti üyesinin Salzburg Üniversitesinde siyaset bilimi eğitimi aldığını belirten Dinçer, donanımlı parti çalışanlarının Avusturya genelinde kurulacak teşkilatlanma çalışmalarına ciddi katkı sağlanacağının altını çizdi.

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