Ayrımcılığı inkar ediyorlar

22 Mart, 2017

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Halil Uygun

GENT – Ayrımcılık ve ırkçılığı dikkat çekmek için çocukların mesajları yayınlanan videoya Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar Bakanı Liesbeth Homans ve Belçika Federal Hükümeti “Yoksulluk, Fırsat Eşitliği, Engelli, Kentsel Politika ve Bilim Politikası” Devlet Bakanı Zuhal Demir tepki gösterdi. Gent Büyükşehir Belediyesi Gençlik Encümeni Elke Decruynaere, ayrımcılık ve ırkçılığı dikkat çekmek için yabanı kökenli çocukların yer aldığı videolu mesajını, “Ayrımcılık ve ırkçılıkla” mücadele vermesi gereken bakan Homans ve Demir tam aksine ayrımcılığı dikkat çeken videoya eleştiri yağmurunu tuttular. Sanal âlemde bir çok kez izlenen ve izleyiciler tarafından olumlu bakılan ayrımcılık ve ırkçılığı yönelik dikkat çekici videoya mesajı N-VA Partisini de rahatsız etti. Çocukların videoda “Dikkatli ol o kahverengi maymundan”, “Piş çakma gözlü”, “Piş tembeller, hazıra konuyorlar” gibi mesajların verildiği ve yabancı göçmenlerin nasıl ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele kaldığı videodan rahatsız olan Bakan Zuhal Demir ve Liestbeth Homans, “Neden Belçikalıların yabancı kökenliler tarafından ayrımcılığı ve ırkçılığı maruz kaldıkları dile getirilmiyor. Hazırlanan video tek yönlü olmakta, burada yabancı kökenlilerin mağduriyeti dile getiriliyor. Neden Belçikalıların yabancı kökenliler tarafından mağdur durumuna düşürüldüğü anlar anlatılmıyor. Yapılan araştırmalara göre yabancı göçmenlerden daha çok Belçikalılar ayrımcılığı ve ırkçılığı maruz kalmakta. Groen! (Yeşiller) Partili Gent Büyükşehir Belediyesi Genlikten Sorumlu Encümeni Elke Decruynaere’nin hazırlattığı videoya kınıyoruz” seklinde tepkilerini ortaya koydular

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