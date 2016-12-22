B.TÜRKGÜCÜ SONUNU GETİREMİYOR

22 Aralık, 2016

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Halil Uygun

Beringen Türkgücü – Paal müsabakası başlamadan önce Kayseri’deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 2 Amatör A grupta mücadele eden Beringen Türkgücü kendi saha ve taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden Paal takımına karşı 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak 9 sıradaki yerine korumuş oldu

İki hafta peş peşe terör saldırısını saygı duruşu ile kınadılar

İki hafta peş peşe kendi saha ve taraftarı önünde oynayan Beringen Türkgücü – Lindehoeven karşısında İstanbul’daki terör saldırısını saygı duruşu ile kınadılar. Oynanan yılın son maçında Beringen Türkgücü bu kez Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardında hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı durusunda bulunarak terörü lanetlediler. Siyah kolluklarıyla sahaya çıkan Beringen Türkgücü futbolcuları oyunu iyi başlamasına rağmen sonuna getiremedikleri bir kez daha görüldü

Paal takımın vuruşuyla başladı

Rakip takım Paal’ın vurusuyla başlanan maçta ilk yarıda istekli ve hızlı başlayan Beringen Türkgücü yakaladığı sayısız gol pozisyonlarını değerlendirmekte başarısız kaldı. İlk yarıda adeta fırtına gibi eşen Beringen Türkgücü aradığı golü 35. dakikada Güven Karaca’nın kaydettiği mükemmel golüyle 1-0 öne geçtiği. İlerleyen dakikalar içerisinde Beringen Türkgücü yakaladığı sayısız gol pozisyonlarından faydalanamayınca ilk yarı Beringen Türkgücü’nün üstünlüğü ile bitti 1-0

Beringen Türkgücü oyundan düştü

İkinci yarı Beringen Türkgücü’nün vuruşuyla başladı. İlk yarıda fırtına gibi esen Beringen Türkgücü ikinci yarıda oyundan düştü. İkinci yarının başlamasıyla beraber rakip takım Paal 51. dakikada Martens’in kaydettiği golle durum 1-1 oldu. Yediği golün şokunu atmaya çalışan Beringen Türkgücü rakip takım kalesine zaman zaman yüklenmesine rağmen yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamayınca maç 1-1 berabere bitti. Rakip takım Paal ikinci yarıda baskılı oynamasına rağmen tam netlik gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Maçın son dakikalarına doğru Beringen Türkgücü’nden Yasin Yılmaz gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takımın en iyi oyuncuları içinde yer alan Bünyamin Kaya ve Okan Teker sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı gibi takımın sessiz golcülerinden Şükrü Taşpınar cezalı olması nedeniyle Paal karşısında kadroda yer almadı.

Beringen Türkgücü kalede Gökhan Karagöz, Servet Yazgan, Ömer Güvercin, Yasin Yılmaz, Fatih Erdin, Gürkan Biçici, Güven Karaca (74. dakika Burak Kürkan), Orhan Taşkıran, Tamer Albayoğlu ve Abdullah Kaya

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