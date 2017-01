B. Türkgücü’nde kadro sıkıntısı

6 Ocak, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 2 Amatör A grubunda mücadele veren Beringen Türkgücü 2016 -2017 sezonun ikinci yarısında deplasmanda Hamont 99 karşısında cezalı ve sakat futbolculardan mahrum olarak sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısını 20 puanla 9 sırada tamamlayan Beringen Türkgücü’nden Abdullah Kaya 1 sene ceza aldı. Takımın diğer başarı futbolcusu Şükrü Taşpınar da sezon boyunca ceza aldı. Hamont 99 karşısında Abdullah Kaya ve Şükrü Taşpınar’ın cezaları dışında Servet Yazgan, Yasin Yılmaz, Okan Teker, Gürkan Biçici cezaları nedeniyle kadroda yer almadığı gibi Bünyamin Kaya’nın da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Takımın 7 as futbolcusundan mahrum olarak Hamont 99 deplasmanına çıkacak olan Beringen Türkgücü Yönetim Kurulu Başkanı İdris Kaya, “Takımızın as kadrosunun yarısı yok, cezalı futbolcularımızın ihtiyaç duyduğumuz zamanda kadroda yer almaması üzücü verici olmakta. Olan oldu bundan sonra ileriye bakmalıyız. Futbolcularımızı her zaman tavsiye diyorum, haklı da olsan haksız da olsanız hakemle didişmeyin diye. İnşallah sezonun ikinci yarısında ihtiyaç duyulan puanları elde edeceğiz” dedi

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook