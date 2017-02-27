B.W. Beşiktaş’tan İstanbul’da

27 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

İSTANBUL/STUTTGART – Baden-Württemberg Eyalet başkenti Stuttgart’da 2002’den bu yana faaliyet gösteren Baden-Württemberg (B.W.) Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Burak Girgin ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Orman’ı makamında ziyaret ettiler. B.W. Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Burak Girgin, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Oraner, Turgay Doğan ve Cenk Kara ile birlikte Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ı ziyaret etti. Ziyerette Baden-Württemberg’li yöneticiler düzenleyecekleri etkinliğe Fikret Orman’ı da davet ettiler. Ziyaret ile ilgili bilgiler veren Baden-Württemberg (B.W.) Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Burak Girgin, Fikret Orman’a dernek faaliyetleri ile ilgili geniş çaplı bilgi verme ayrıca avrupadaki Beşiktaşlıları nasıl biraraya getirme ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlandıkları projeleri sunma fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz ziyarette, gerek kulüp yöneticileri ve idarecileri tarafından olsun gerekse Başkanımız Fikret Ormamn tarafından olsun yakın ilgiyle karşılandık. Sayın Başkanımız Fikret Orman’nın dernek yöneticilerimize göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Bizleri çok onurlandırmış ve gururlandırmışlardır.” dedi. Fikret Orman ile yaklaşık birsaat görüşme fırsatlarının olduğunu vurgulayan Girgin, hedeflerinde güzel bir gece düzenliyerek avrupadaki Beşiktaşlıları bir çatı altında toplamak ve bu sayede de yönetim ile birlikte Beşiktaş’a gönül verenleri bir araya getirmek olduğunu vurgulayarak bu anlamlı etkinlikte de Başkan Fikret Orman’ı ve yöneticileri aralarında görmek istedkleri planlarını aktardıklarını belirtti. Dernek Başkanı Burak Girgin, “Dernek olarak bu doğrultuda yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla ilgili Başkanımıza detaylı bilgiler verdik. Düzenleyeceğimiz etkinlikle avrupalı Beşiktaşlıları, başkanımız ile birlikte yönetim kurulu üyelerini bir araya getirerek yönetim ile taraftara köprü olacağız ve bu sayede onları buluşturacağız. Başkanımız Fikret Orman’a bunun yanısıra avrupadaki diğer derneklerle bir araya gelerek Beşiktaş’ı daha fazla avrupaya tanıtabilmek ve bunun için de avrupada daha fazla dernek kurmak ve bunları faal bir dernek haline getirmek için fikir alış verişinde bulunduk.” dedi. Girgin, ayrıca amaçlarının bu sayede Beşiktaş’ı belli güzel yerlere getirmek, Beşiktaş’ı tanıtmak ve genç nesillere Beşiktaş’ı sevdirmek olduğunun da altını çizdi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Orman’ın ise bu ziyaretten memnun kaldığı gözlenirken avrupalı yöneticiler Baden-Württemberg Beşiktaşlılar Derneği’nin bir şalını hediye verirken bir de derneğin plakatını taktim ettiler.

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