BAK ŞU KÜSTAHLIĞA…

24 Mart, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

BRÜKSEL – Avrupa gece gündüz sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşmaya devam ediyor. 16 Nisan’da referandumda sandık başında ‘evet’ çıkmaması için çeşitli oyunları ve tezgâhları başvurmaları dikkat çekiyor. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi Grup Başkanı Peter De Roover hazırladığı kanan önerisi ile Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Türk bakanların ve vekillerin Belçika’da miting ve halk buluşması için önceden izin almaları öngörmekte. Federal hükümetin destek verdiği kanun önerisinin kabul edilmesi beklenmekte. Bölücü terör örgütü HDP vekillerin meclise davet edilmesi ve kendilerine sahip çıkılmasının gerektiğine dair vurgu yapan De Roover, “Artık Türkiye’den bakanların ve vekillerin buraya gelerek Türkiye’deki siyasi Belçikalı Türkleri arasını taşımalarını istemiyoruz. Türkiye sorunlarını buraya taşıyarak toplum arasında bölünmeye son verilmelidir. Bunun önünü de geçmek için Türkiye’den gelip Türk toplumu ile buluşmak isteyen cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve vekillerin Belçika İçişleri Bakanı’ndan resmi müsaade istemesi gerekecek. Şu anda belediye başkanların kamu alanının güvenliği açışından ancak halk buluşması toplantılarını ret edebiliyor” dedi. Ağzını açıp gözünü yuman De Roover Belçikalı ve Avrupalı Türkleri de hitap ederek sakın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçlarını ortak olmayınız. Demokrasi ile yönetilmeyen ve demokrasiden anlamayan ve suç işleyen Erdoğan’ı destek için ‘evet’ oyu kullanmayınız. Aksi takdirde sizde suçlu durumu düşersiniz” şeklinde konuşarak Avrupalı Türkleri ‘hayır’ yönünde oy kullanmalarını istedi

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

