BAKAN BOZDAĞ JAGLAND İLE GÖRÜŞTÜ

1 Mart, 2017

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Mehmet Ardıç

STRASBOURG- Bir dizi resmi çalışmalar yapmak üzere Fransa’ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Strazburg ziyareti kapsamına Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi daimi temsilcilerine hitap etti. Avrupa Konseyi ve Ak Parti seçim koordinasyon merkezi çalışmaları için Fransa’nın Strasbourg şehrine gelen Adalet bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa konseyi genel sekreteri Thorbjörn Jagland ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ Avrupa Konseyi sekreteri Jagland ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa konseyi Bakanlar komitesi toplantısınada katıldı . Komite toplantısında bakanlar komitesi daimi temslicilerine hitab eden Bakan Bozdağ, olağan üstü hal ile ilgili açıklamalarda bulundu ve basına kapalı gerçekleşen bu görüşmede Bakan bozdağ gelen sorularıda yanıtladı. Bakan Bozdağ gelen sorulara verdiği yanıtlardan bir tanesindede OHAL kapsamında oluşturulan olağan üstü hal komisyonu üyelerinin 15 gün içinde atanacağınıda belirtti. Avrupa Konseyi çalışmaları kapsamında Bakan Bozdağ’a bakanlık müşavir ve müsteşarlarıda eşlik ettiler.

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