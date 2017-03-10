BAKAN HOLLANDA’YA SESLENDİ VE….

10 Mart, 2017

Yorum Yok

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Bakan Kılıç Hollanda’ya seslenerek Türkiye’nin iç siyasi malzeme yapılmamasını istedi. Hollandalı siyasetçilerin uyguladıkları yasakçı zihniyeti Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarına havale ettiğini söyledi.

İSA AKSOYLU

KÖNL – Gençlik ve spor bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya’nın Köln şehrine geldi. İlk ziyaret yeri olan UETD Genel Merkezine gelen Bakan Kılıç burada spor kulüp temsilcileri ve gençlerle buluştu. Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Almanya’da temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Bakanlara karşı girişiler iptallere karşı açıklamada bulundu. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarına referandumla alakalı toplantılara katılan siyasilere engellemeye çalışmanın doğru bir yaklaşım olmayacağı söyledi. Almanya’nın içinde bulunduğu çelişkiden kurtulmasını beklediğini ifade etti. Bundan sonra bu tutumun olmayacağı beklentisi içinde olduğunu belirtti. Hollanda’nın yaşanan iptallere de değinerek, ” Geert Wilders gibi bir siyasetçinin varlığı sürdürdüğü Hollanda’da ağzından çıkan kelimelerin açıkça zehir olduğu bir kişinin fikirlerini bu kadar açıkça ırkçılık nezdinde İslamofobi şeklinde dile getirebiliyor olması, ama sadece demokratik hakkını kullanarak bir anayasa değişiklik paketi ile ilgili görüşme yapmak için Hollanda’ya giden bakanlarımıza engelleme uygulanıyor olması öncelikle orada yaşayan vatandaşlarımıza havale ediyorum. Sayın Hollanda Başbakanına sesleniyorum. Bu sizin bu yaptığınız ne Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşır, ne de insan haklarıyla bağdaşı. Çünkü Geert Wilders bir ayrımcıdır , bir ırkçıdır. Avrupa’nın içerisinde bu tür akımların ve zehirli yaklaşımların yeri olmadığını düşünüyorum. Kendini herhalde bu konuda bu siyaseti bırakma zorunda olacaktır. Türkiye’yi siyasi malzeme haleni getirenler orada yaşayan vatandaşlarımız gereken cevabı vereceklerdir” açıklamasında bulundu. Almanya’ya girişte herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirten Bakan Akif Çağatay Kılıç, Umarım bu anlamda bir yanlışlık olmaz. Programlarımızı programlandığı şekilde. Resmi makamlara verildiği şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

