BAKANLIĞA MAHKEME TOKADI

19 Nisan, 2017

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Frankfurt İdare Mahkemesi’nin başörtüsü kararı sevindirici

İslam Toplumu Millî Görüş (İGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Frankfurt İdare Mahkemesi’nin başörtülü bir hukuk stajyeri ile alakalı vermiş olduğu karar (Az.: 9 L 1298/17.F) münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Kâmil Yılmaz

KÖLN- İslam Toplumu Millî Görüş (İGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Frankfurt İdare Mahkemesi’nin başörtülü bir hukuk stajyeri ile alakalı vermiş olduğu karar (Az.: 9 L 1298/17.F) münasebetiyle bir açıklama yaptı. Altaş açıklamasında; “Balık baştan kokar sözü maalesef Hessen eyaletinde tam anlamıyla karşılığını bulmuştur. Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı Müslüman kadınların staj yapmalarını engelleme çabası içerisine girmiş, ancak duvara toslamıştır” diyerek açıklamasını sürdüren Altaş sözlerini şöyle tamamladı.

“BALIK BAŞTAN KOKAR”

“Başörtülü bir Müslüman’ın staj yapmasına engel olmak istenmesi, üstelik bunu Adalet Bakanlığı’nın yapması son derece rahatsız edicidir. Bir bakanlıktan beklenen, eğitim hayatında ve iş dünyasında kadınların yolunu tıkaması değil açmasıdır. ‘Balık baştan kokar.’ atasözü bir kez daha tasdik edilmiştir. Bakanlıklar sürekli olarak uyumdan ve kadınlara eşit muameleden bahsederken öte yandan kadınları sistematik bir biçimde iş ve eğitim hayatından soyutlamaktadırlar. İdare Mahkemesi’nin bu kararı Hessen eyaletinde başörtüsü yasağını kaldırma bağlamında iyi bir fırsat teşkil etmektedir. Bu yasak toplumumuzun gerçekliklerine uygun olmadığı gibi Federal Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararıyla da örtüşmemektedir. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar sevindiricidir. Mahkeme Adalet Bakanlığı’na hukuku ve yasaları hatırlatmıştır. Temel haklar kararnamelerle iptal edilemez. Hessen eyaletinde hâlihazırda yürürlükte olan başörtüsü yasağı memurlar ve yargıçlar için geçerliyken hukuk stajyerleri için geçerli değildir. Bunun için yasal bir zemin bulunmamaktadır”

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