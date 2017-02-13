“BAKTAT” YILIN STARLARI ANKETİNDE

13 Şubat, 2017

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BAKTAT Ekovitrin Dergisi’nin Yılın Starları anketinde

Kâmil Yılmaz – MANNHEİM – Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in bu yıl 16. Kez düzenlediği Yılın Starları Ödülü anketinde Yurtdışında en başarılı şirketler kategorisinde BAKTAT adaylar arasında gösterildi. Baktat tarafından yapılan açıklamada; “Ekovitrin Dergisi açmış olduğu yarışmada “YURT DIŞINDA EN BAŞARILI TÜRK ŞİRKETİ” dalında BAKTAT şirketini de aday olarak göstermiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.

Bu yarışmada yüksek oy olabilmemiz için lütfen aşağıdaki linkten oy verirseniz çok memnun oluruz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler” şeklinde ifadelere yer verildi. Oylamanın linki: http://www.ekovitrin.com/yilinstarlari

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