4 Mayıs, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM- Türkiye’nin Suriye ile sınırı olan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ve beraberindeki heyet, Almanya’nın Mannheim şehrine yaptıkları ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak merkezi Mannheim şehrinde bulunan Avrupa’nın en büyük Türk kuru gıda toptancısı konumundaki BAKTAT Şirketler Grubu ziyaret eden heyet, BAKTAT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan’dan şirket hakkında bilgiler aldı. Tesisleri gezen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve beraberindeki heyet, şirketin son yıllardaki başarısının tesadüf olmadığını bizzat gördüklerini dile getirdiler. Samimi ve iş birlikteliği oluşturma açısından oldukça verimli olan ve samimi bir hava içerisinde geçen ziyarette, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir’in ısrarlı talepleri üzerine somut işbirliği konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra şehirde meslek eğitimi veren ve Mannheim belediyesi ile Kilis’te Suriyeli mültecilerin eğitimleri konusunda ortak işbirliği yapan İnternationaler Bund (Uluslararası Birlik) adı kurumu ziyaret eden heyet, öğlenden sonra da Alman otomotiv şirketi Daimler AG’nin Mannheim tesislerinde eğitim ve otobüs yapım bölümlerini gezerek, şirketin mülteciler programı hakkında bilgiler aldı.

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