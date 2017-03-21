BAŞARAN BAŞARIYOR

21 Mart, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN – İSTANBUL – Almanya’nın Köln şehrinde bulunan F&M Livingstyle mağazasının sahibi ünlü başarılı iş kadını Nevrim Ateş Başaran, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek İstanbul’un tanınmış semtlerinden Göztepe Bağdat Caddesinde 2. konsept mağazasını açarak hizmete sundu. Mobilya ve ev dekarasyon sektöründe oldukça büyük bir ürün yelpazesine sahip olan F&M Livingstyle bir çok dünya markalarını eşsiz ürün ve özel tasarımlarını müşterileri ile buluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağdat Caddesin de düzenlenen görkemli açılışa çok sayıda seçkin davetli katılırken, Türkiye’den ve yurt dışından sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. F&M Livingstyle adı ile yeni bir konsept mağaza açmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Nevrim Ateş Başaran, ” F&M Livingstyle Köln ve İstanbul dünyaca ünlü bir çok markaları aynı çatı altında toparlayarak muhteşem konsepti ile başarılı bir işe imza attık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Başta Ortaklarim Galip Başaran ve Gürkan Tamsa’nın yanısıra Köln ve İstanbul’ daki ekiplerimiz ile birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. F&M Livingstyle Marka ve konseptimi İstanbula taşıdık. Öncelikle Türkiye’nin önde gelen ünlü Markalarını ve sayısız dünya markalarını bir çatı altına topladık.Mağazalarımızda mobilyadan ev dekarasyonuna, sofra guruplarından en özel günler icin harikalar yaratacak hertürlü Ürün yelpazesini müşterilerimizle buluşturacağız ” dedi.

BAŞARI Nedir?

Başarısın sırlarını anlatan Başaran, ” Hem özelimde hemde çalışma hayatımda çalıskanlığa, sorumluluklara, söze bağlılığa, duruşa, zerafete, önem verdim. Bana göre başarı önce insan olmak, erdemli olmak, iyi bir es,ebevyn,arkadas, hayata fayda sağlamak, dengeyi korumak, sürekli yenilenmek, hep öğrenmek aynı zamanda bunu yasadığımız sürece dengede tutabilmek basari bunlarin bir bütünüdürİInsanın başladığı yer ile ulaştığı yer arasındaki farktır. Aslında büyütülecek bir konu değildir.

Ben başarımı farklı oluşuma borçluyum, iş veya özel hayalleriniz ne olursa olsun, ufak veya büyük eğer farklıysanız farkediliyosunuz. İşinizi seviyorsanız, cesursanız ve yaptığınız işe tüm kalbinizi koyup canla basla çalışıyorsanız mutlaka evrende size dönüs yapıyor zaten. Ben hayatım boyunca hayallerimin peşinden gittim. Tek rakibim yine kendimdim, ve bir bayan ve birey olarak şunu söyleyebilirim ki çok kolay olmasada ben hep sınırları zorladım” dedi.

Adres: Ferdinand-Porsche-Straße 16, 51149 Köln

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