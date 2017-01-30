BAŞARI İÇİN EĞİTİM ŞART

30 Ocak, 2017

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Seyit Akkamış – İbrahim Ferah

WİESBADEN – T. C. Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde kurulan Türk-Alman Eğitim Platformu tarafından birincisi düzenlenen “Hessen Eğitim Fuarı” yoğun ilgi gördü. İşadamları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da destekleriyle düzenlenen fuar, Hochschule Rhein Main Wiesbaden binasında gerçekleşti. Türkiye ve Almanya’da üniversite okuyan gençlerin karşılaştıkları sorunların çözümü için yapılan açık oturumda, Başkonsolos Mustafa Çelik, İ.Ü. Rektörü Mahmut Ak, Hochschule Rhein Main Yönetim Kurulu Üyesi ve Bütçe Sorumlusu Ayşe Asar, Türk-Alman Eğitim Platformu Başkanı Yadel Oktay Coşkun eğitim ile ilgili bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevapladılar.

ÇOCUKLARA GÜVENİN

Açılış konuşmasını yapan ve üniversite hakkında bilgi veren Ayşe Asar, “Çocukların eğitimi ve başarıları konusunda, velilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunların başında örnek olmak ve onlara güven duymak geliyor. Bizler toplumun kaybedenler sınıfında yer almak istemiyoruz. Tolum içerisinde daha etkin görevler almalıyız” dedi. Eğitimin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Yadel Oktay Coşkun ise, eğitimin, ekonomik, sosyal ve politik olarak yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

EĞİTİME ODAKLANDIK

Artan dünya nüfusunda temel konuların başında eğitimin geldiğini söyleyen İ. Ü. Rektörü Mahmut Ak, “Okur yazar oranının %97’yi bulduğu ülkemizde eğitim adına çok önemli adımlar atılmakta ve eğitime odaklanmış durumdayız. 7,5 milyon yüksek öğrenim öğrencisinin bulunduğu ülkemiz, Rusya dan sonra avrupada en çok yüksek öğrenim öğrencisi olan ülkeyiz. Türkiye’de 176 üniversitemiz var. Bunların 111’i devlet 65’i vakıf üniversitesi. Bu sebeple, her şehirde her branşda eğitim veren üniversitelerimiz var. Ayrıca yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesi’de yurtdışında okuyan gençlerimiz için önemli bir eğitim kapısı durumundadır. Uyguladığımız Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile yabancı öğrenciler ve Lise eğitiminin son üç senesini yurtdışında tamamlayan Türk öğrenciler de üniversitelerimizde eğitim hakkı alabilmekteler. Bu açıdan uluslararası çalışmalara önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRÇE VE ALMANCAYI İYİ ÖĞRENİN

Türk-Alman Eğitim Platformu’nun eğitim konusunda önemli çalışmalar yapacağına inandığını söyleyen Başkonsolos Mustafa Çelik, “Gençlerimizin hem türkçe hemde almancayı çok iyi bilmeleri lazım. Türkiye’de eğitim almalarının da geçlerimiz için yeni ufuklar açacağı kanaatindeyim. Fuar’a destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MESLEK EĞİTİMİ ÖNEMLİ

Yüksek öğrenim kadar meslek egitimininde önemli olduğunu söyleyen IHK Hanau Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek, “Gençlerin iş başvurusu yapmaları ve ikili görüşmelerde nasıl hareket etmeleriyle ilgili bugün fuarda bilgilendirme yapıyoruz” dedi. Fuar’da Türk Hava Yolları, Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), Polis Teşkilatı ve Kocagöl Group gibi Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren kurum ve firmalar standlarında eğitim hakkında bilgi verdiler.

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