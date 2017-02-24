BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

24 Şubat, 2017

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İsa Aksoy

KÖLN- TC. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin 2017 yılının başarılı Türk kökenli öğrencilerini ödüllendirdi. Köln Konsolosluğunda yapılan ödül törenine Eğitim Ateşesi Mustafa Geçer ve talebelerin aile ve yakınlarıda hazır bulundu. Bu yıl Almanyanın en yüksek notu olan 1.0 puanı Deniz Can ve Melissa Hülya Özer isimli iki ikiz kız kardeş ve Dursun Mert Bilgin alırken yine en yüksek bir başka not 1,1 puanınıda Ayşeneur Demir adlı Türk kökenli öğrencilerimiz aldılar. İkiz kardeşler öğrenimlerini İngiltere de devam ettirdikleri için ödül töreninde anne ve babaları hazır bulundu. Dursun Mert Bilgin, ünüversitenin Hukuk bölümünü tercih ederken ilerde siyasete atılmayı planladığını ifade etti. Annesinin rahatsızlığından etkilensede başarıyı yakaladığını ifade eden Ayşenur Demir ise tercihini Tıp fakültesinden yana kullandığını ifade etti. Ödül töreninde aileleri , öğretmenlerini ve başarılı öğrencileri tebrik eden Köln Baş Konsolosu Hüseyin Emre Engin kısaca şunları söyledi.” Sizler belli alanlarda değilde bilimde kültürde sporda iyi şeyler yapanlar olmanız gerekiyor. Bu çok kolay bir iş deyil ama bunun size yeni sorumluluklar getirdiğini bilerek hayata atılın.Bizler sizlerden hem bu toplum için hem ülkeniz için rol model olacak sosyal sorumluluklarıda unutmuyacağınızı umyor ve bekliyoruz ” dedi. Köln Eğitim Ataşesi Mustafa Geçer ödül töreninde yaptığı kısa selamlama konuşmasında, ” Sizler nereden geldiğinizi bildiğiniz ölçüde burada kaybolmanız mümkün değiidir. Zaten aileleriniz etki etmeseydi bu noktalara gelemezdiniz. Başarınız takdire şayan ama ailelerinizin katkısını yok sayamayız. Benim sizlere önerim sonuna kadar gidin bu süreci yarıda bırakmayın. Siz tıbcıları siz uzmanları yetiştirin hedefiniz ulaşabileceğiniz en yüksek nokta olsun ” dedi. Program daha sonra öğrencilere hediyelerinin takdimiyle sona erdi.

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