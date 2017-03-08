BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

8 Mart, 2017

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Mümin Şen

KARLSRUHE- Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, liseyi başarıyla bitiren Türk öğrencileri ödüllendirdi. Liseden (Gymnasium) en yüksek not ortalaması ile mezun olan gençlerimiz için düzenlenen törende adeta göğsümüz kabardı. 2016 yılında Baden bölgesinde en yüksek not ile mezun olduğu belirlenen gençlerimiz Kübra Karabıyık ve Sima Bulut, ödülünü Başkonsolosu Cem Örnekol’un elinden aldı. Karlsruhe Başkonsolosu Örnekol, göreve başladığı ilk günden itibaren eğitime yönelik çalışmaların sonuçlarını verdiğini yeterli olmasa bile Gymnasium’a giden öğrenci sayısında bir artışın yaşandığını söyleyerek, bu konuda en büyük rolün, çocuğa ve aileye düştüğünü belirterek ailelerinide tebrik etti.

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