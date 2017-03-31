Başarının adı YEMYEŞİL

31 Mart, 2017

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Girdiği her sektörde adından söz ettiren ve haklı bir yer edinen başarılı işadamı ve sanayici Ayhan Yemyeşil oyuncu, model ve reklam yüzü seçmelerinde jüri üyesi olarak gençlere yeni ufuklar açıyor

Mehmet Güzel

STUTTGART- Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla tanınan Dönertaş Makine yönetim kurulu başkanı Ayhan Yemyeşil sanayi, bilişim, turizm, inşaat ve eğlence sektöründe yaptığı yatırımlarla kendinden söz ettirmekte. Ayhan Yemyeşil aynı zamanda Uniqe Works yapım şirketiyle bu sektörde de kendinde haklı bir yer edinmiş durumda, Dönertaş Makina anasponsorluğunda düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük Casting organizasyonu ”Eucast tv oyuncu model ve reklam yüzü” seçmelerinde Jüri üyesi olan başarılı işadamı ve sanayici Ayhan Yemyeşil’le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. İzmir Gaziemir Sarnıç Sanayi’deki üretim alanlarında yaptıkları endüstriyel makinelerle sektöründe dünya lideri durumunda olan DÖNERTAŞ MAKİNA olarak geçtiğimiz günlerde yeni bir başarıya daha imza attık diyen Yemyeşil ”DÖNERTAŞ MAKİNE olark ürettiğimiz Halı Yıkama Makineleri ile Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük Halı Yıkama Tesisleri kuruyoruz”

Türkiye’nin Halı Yıkama sektörüne hakim ülke haline geldiğini belirten DÖNERTAŞ MAKİNE firma sahibi Ayhan Yemyeşil bünyelerinde ürettikleri halı yıkama makinelerini 55 ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizdi. Ayhan Yemyeşil “Halı yıkama makinelerini, ihraç ettiğimiz ülkede kullanılmakta olan halıların metrekarelerine göre üretiyoruz. Avrupa ülkelerinde kullanılan halıların en ölçüsü 3 metre civarında iken, Ortadoğu ülkelerinde bu rakam 6 metreyi de aşıyor. Bizde bu taleplere göre makinelerimizi üretiyoruz” dedi. Aynı zamanda Çeşme/Alaçatı bölgesinde inşaat ve eğlence sektöründe yatırımları bulunan Yemyeşil bu sektörde de oldukça başarılı. Bisiklet, trap/skeet, surf ve Uzakdoğu sporları ile ilgilenen Yemyeşil; Sosyal sorumluluk kapsamında pek çok amatör sporcu ve spor kulübüne desteklerini aralıksız sürdürmektedir. Hobileri arasında moda ve dekorasyon un özel bir yeri vardır. Bunların yanında iyi bir hayvansever olan Ayhan yemyeşil, bakımını üstlendiği hayvanların yanında sokak hayvanlarının sorunları ve tedavileri ile de yakından ilgilenmektedir.

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