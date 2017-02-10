BAŞBAKAN ALMANYA’YA GELİYOR

10 Şubat, 2017

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Yeneroğlu: Başbakan 18 Şubat’ta Oberhausen Arena’da vatandaşlarımızla buluşuyor.

İstanbul Milletvekili ve AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu Başbakan Binali Yıldırım’ın 18 Şubat’ta Almanya’nın Oberhausen şehrinde Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geleceğini bildirdi. Yeneroğlu, “Başbakanımız Avrupalı Türklerle hasret giderecek, Anayasa değişikliği hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecektir. Cumartesi günü saat 13’de gerçekleşecek programa tüm memleket sevdalılarını bekliyoruz.” dedi.

Yeneroğlu açıklamasında: “Yapılacak referandumda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da sandığa gidecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamaya geçirilmesi için yurt dışında yaşayan milletimize de tarihi bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Kalbi Türkiye ile çarpan insanlarımızın içinde bulunduğumuz kritik süreçte de üzerine düşen bu sorumluluğu yerine getireceğini ümit ediyorum. Şu ana kadar gerçekleştirilen seçimlerde ciddi bir fedakârlıkla sandığa giden yurt dışı seçmenlerimiz büyük bir teşekkürü hak etmiştir. İnanıyorum ki daha fazla hassasiyeti Anayasa ile ilgili halkoylamasında göstereceklerdir.

Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım konuyla ilgili Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecek. 18 Şubat’ta saat 13’de Oberhausen Arena’da gerçekleşecek buluşmada Avrupalı Türklerle hasret giderecek, anayasa değişikliği hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecek. Ülkemizdeki son gelişmelerle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konulara da değinecek. Başbakanımızla gerçekleştireceğimiz programla referandumda yurt dışında rekor bir katılımın gerçekleşmesi ve ezici çoğunlukla ‘EVET’ oylarının çıkması için start vereceğiz.

Bu düşüncelerle Cumartesi günü saat 13’de gerçekleşecek programa tüm memleket sevdalılarını Sayın Başbakanımız adına davet ediyor, büyük buluşmaya bekliyoruz.” dedi.

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