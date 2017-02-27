BAŞBAKAN CADILARI AĞIRLADI

27 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART – Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann, kendisi de dahil olmak üzere orijinal maske ve kıyafetler ile kendine has ilginç kostümlerle Karnaval soytarılarını ve cadıları gelenekselleşen Devlet Resepsiyon ile Stuttgart merkezinde bulunan Yeni Saray’da (Neues Schloss) resmen ağırladı. ‘Schwäbisch-Alemannischen Narrenrings’ diye adlandırılan 180 Karnaval temsilcilerini kendi selamları olan ‘Narri Narro!’ ile karşılayan Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı (Yeşiller) Winfried Kretschmann ve eşi Gerlinde Kretschmann ile birçok bakanın yanısıra Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı (CDU) Thomas Strobl de hazır bulundu. Karnavalcılara bir konuşma yapan Başbakan Winfried Kretschmann, bir şiir ile konuşmasına başladı. Kendisinin bu sene de yılda bir kez de olsa politikadan uzak kalarak misafirleri ağırladığı için çok memnun olduğunu söyledi. Gelenekselleşen bu yılki loncaların bağışı 2001 yılında kurulan ve geçtiğimiz sene B.W. Başbakanının eşi Gerlinde Kretschmann’ın da Vakıf Başkanlığını yürüttüğü ‘Singen mit Kindern’ adlı vakfa 2 bin 222 Euro bağışta bulunuldu.

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