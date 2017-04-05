BAŞBUĞ ANILDI

5 Nisan, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Türk siyasetine damga vurmuş liderlerden Alparslan Türkeş, ölümünün 20. yılında Hamburg’daki dava arkadaşları tarafından yad edildi. Hamburg Türk Kültür Merkezi (HTKM) tarafından dernek binasında organize edilen anma programına bay ve bayanlardan oluşan kalabalık bir gurup katıldı. Sekreter Mahmut Bilim ve Eğitim Masası Sorumlusu Özgür Akkuş tarafından sunumu yapılan anma töreni bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Bölge Başkanı Recep Hacıömeroğlu’nun da katıldığı “Başbuğ Alpaslan Türkeş’i 20. ölüm yıldönümü anma programındaki ilk konuşmayı dernek başkanı Şahin Almaoğlu yaptı.

“Ömrünü Türkiye’nin geleceğine adayan başbuğumuzun, bizlere bıraktığı ülkü bayrağını göklerde tertemiz taşımaya devam edeceğiz” diyen Almaoğlu, Türkeş’in yetiştirdiği milyonlarca ülkücünün, Türkiye’nin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğini belirtti. Merhum Türkeş’in bıraktığı miras olan MHP’nin, Türkiye’nin şerefi ve gururu olduğunu kaydeden Almaoğlu “Hiçbir kirli tezgaha geçit vermeden ülkemizin ve milletimizin ebedi bekasını (varlığım Türk varlığına armağan olsun) şiarıyla hizmet etmeye devam ettik ve ediyoruz. Ülkücü ve milliyetçi hareketin ortaya koyduğu irade, Türkiye’yi zor ve sancılı süreçten çıkaracak, milletimizin kadim bir medeniyet coğrafyası olan Türk-İslam alemine yeniden liderlik yapmasını sağlayacaktır inşaAllah. Merhum başbuğumuz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Daha sonra 4 Nisan 1997’de vefat eden Alpaslan Türkeş ve diğer şehitlerin adına Fevzi Bostan tarafından Yasini Şerif okunarak toplu halde dua edildi. Mahmut Bilim, Türkeş’in hayatını anlatırken, etkinliğin sonunda ise şiir eşliğinde Türkeş’in Avrupa gezilerinden ve hayatından resimlerle slayt sunumu yapıldı. Etkinlikten sonra davetlilere helva ve çay ikram edildi.

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