BAŞBUĞ İÇİN HELVA DAĞITILDI

6 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

STUTTGART- Türk federasyon BadenWürttemberg 1.Bölge başkanlığı Alparslan Türkeş’in vefatının 20. Sene-i Devriyesinden dolayı Stuttgart Seçim Merkezi’nde sandık görevlileri ve vatandaşlarımıza helva dağıttı

BadenWürttemberg 1. bölge başkanı Mustafa Tok Türk Dünyasının efsane lideri Başbuğu Alparslan Türkeş’in ölümünün 20’inci yıl dönümünde andıklarını belirterek, “Vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır” dedi. Tok, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alparslan Türkeş’i dualarla andığını belirterek, “4 Nisan 1997 tarihinde fani hayattan ebedi aleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i dualarla anıyoruz. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır. Sahip olduğumuz bağılılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir. O milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur. Tek kenarlı bir zamanın dar hücrelerine sıkışmayacak kadar geniş ufuklu, engin bakışlı ve çok yönlü siyaset ve devlet adamıdır. İdealleriyle yoğurduğu, inançlarıyla güçlendirdiği akli ve kalbi vasıflarını Türklüğe hizmet aşkıyla tutuşturmuş, milletin geleceğiyle buluşturmuştur” dedi.Mustafa Tok hakka yürüyüşünün 20. sene-i devriyesinde ”Başbuğsuz Başbuğun izinden ayrılmayacaklarını belirtti.

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