BAŞBUĞUMUZUN YOLUNDAYIZ

11 Nisan, 2017

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Selahattin Özdemir

HEİLBRONN- Türk Dünyasının efsanevi lideri, Ülkücü Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş vefatının 20. yıl dönümünde Almanya Türk Federasyon’a bağlı Heilbronn Yunus Emre Camiinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ilahi ve kasidelerin okunduğu programda Türk Federasyon Heilbronn Başkanı Gökhan Varol yaptı. Varol anma programı konusmasında ”Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, tarihte örneklerine pek sık rastlamayan müstesna şahsiyetlerden biridir. Tarihi geleneğimiz açısından O’nu en iyi anlatan, tanımlayan sıfat ise bizzat milletimizin ona vermiş olduğu Başbuğ sıfatıdır” dedi.

Rahmetli Başbuğun hayatının kısaca yer aldığı ve muhtelif zamanlarda yaptığı konuşmalardan derlenen video gösterisinde “ALPARSLAN TÜRKEŞ’in FİKİRLERİ” ilgiyle takip edildi. Lider Devlet Bahçeli’nin duygu dolu anıt mezardaki konuşması yine video olarak misafirlere sunuldu.

Program misafirlere sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi.

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