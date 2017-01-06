Başkan bombayı patlattı

6 Ocak, 2017

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Hurşit Köse

Hamburg- Kreisliga 1. grupta zirvede yer alan kırmızı-şimşekler (Rot Weiss Wilhelmsburg), sezonun ilk yarısı sonunda başkan Ahmet Kılıç’ın süprizi ile karşılaştı. Takımı ve yöneticileri kulüp lokalinde bol yemek çeşitlerinin olduğu mangalda biraraya getiren Kılıç, 1. takımı antrenör olarak Hamburg spor camiasının yakından tanıdığı 34 yaşındaki David-Kevin Berwecke’ye teslim etti. Gökhan Solak’ın yardımcı antrenör olduğu takıma, Futbol Şube Sorumlusu ise Yücel Sefercik oldu. Zonguldakspor’dan ayrılan şampiyon antrenör Yücel ile takımın emin ellerde olduğunu belirten Kılıç,”Sizleri burada birarada görmek çok hoşuma gidiyor” dedi

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