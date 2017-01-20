Başkan ve idareciler toplandı

20 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan

HEİLBRONN- İGMG Württemberg Kadınlar Teşkilatı 2017 çalışma yılının ilk şube başkanları ve idarecileri toplantısını toplam 99 idarecinin ve 13 BYK üyesinin katılımı ile Heilbronn şubesinin ev sahipliği bünyesinde gerçekleştirdi.

Kadınlar Teşkilatı Eğitim Başkanı Selma Çelikkaya’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, Genel Merkez Kadınlar Teşkilatının 25. yıl idareciler günü hatıraları video gösterimi ile devam etti.

Bölge Kadınlar Teşkilatı Başkanı Ayşe Akkuş kısa bir teşekkür konuşması yaparak, yeni atanan Pleidelsheim şube başkanı Mine Kanbur ve Sinsheim şube başkanı Mehtap Sağdıç’a da dua ederek gül takdiminde bulundu.

Yoğun bir gündemin olduğu toplantıya katılan İGMG Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, kısa bir konuşma yaparak infak kampanyasına değindikten sonra yöneltilen sorulara da cevap verdi.

2017 çalışma yılında yeni bir proje olan ve kadınlar teşkilatının ilk kez düzenlediği idareciler eğitim kursunun tanıtımı ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere kursun eğitmen hocası, Esslingen Şubesi Eğitim Başkanı İlhami Yaşar toplantıda kurs hakkında aydınlatıcı bilgi vererek soruları cevapladı.

Bölge Hasene Başkan yardımcısı İsmail Akkuş toplantıya katılarak 2 hafta önce acil yardım kampanyası bünyesinde gittiği Nijer’de yaşadığı duygu dolu anları katılımcılarla paylaştı. Kilometrelerce yol yürüyerek su taşıyan kadınlardan , bir topu alabilmek için 200 metreyi jet hızıyla koşan çocuklara kadar birçok anısını paylaşan Akkuş, heryerde Hasene’nin öncülüğünde açılan su kuyularında abdest aldıklarını ifade etti.

Dünyanın en fakir ülkesi olan Nijer’den bazı videolar paylaşılırken katılımcılar gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

2016 teftiş değerlendirmesinde ev sahibi olan Heilbronn şubesi yüzde 100 puan alarak birinciliği , Rastatt şubesi yüzde 99.80 puanla ikinciliği Bruchsal şubesi yüzde 95.40 puanla üçüncülüğü almaya hak kazandı.

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