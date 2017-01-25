Başkan Mert güven tazeledi

25 Ocak, 2017

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Murat PEHLİVAN-

DUİSBURG – Duisburg Ditib Pollmann Merkez Camii olağan genel kuruluyla yeni yönetimini seçti. Seçim Divan kurulu adaylarının seçimi ile başladı. Divan Kurulu başkanlığını Düsseldorf Eyalet Birliği’ nden Ekrem Cesen yürütürken diğer üyeler ise Özkan Yıldız ve Ergümen Balcı oldu. Başkan Necati Mert tarafından faaliyet raporu, muhasip tarafından muhasebe raporları okundu. Daha sonra yapılan seçimde, yaklaşık 1000 üyesinin 675′ nin oy kullanma hakkına sahip olduğu, 192 üye oy kullandı. Yedi asıl üç yedek üye olarak sırasıyla Özer Mert, Yusuf Aydın, Necati Mert Murat Şencan , Necati Mert, Yıldıray Tuztaş Ali Rıza Şentürk, Süleyman Pamuk asıl üyeliğe, Şaban Anaç, Bekir Kıllı, Kerim Çavuş ve Cahit Sayımer’ de yedek üyeliklere seçildi. Denetleme kuruluna, Erdal Şen, Şahin Öztürk ve Adem Köşger, Danışma Kuruluna, Osman Çalık , Erol Cengiz seçildiler. Daha sonra yapılan yeni yönetim kurulunda, Başkanlığa Necati Mert getirilirken, ikinci Başkan olarak Yusuf Aydın, sekreter Özer Mert, Muhasip Murat Şencan, Ali Rıza Şentürk, Süleyman Pamuk ve Yıldıray Tuztaş yönetim kurulu üyeleri olarak görev aldılar.

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