BAŞKAYA GÖREVİ BIRAKTI

10 Nisan, 2017

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ERHAN KOLOĞLU

LEONBERG- Leonberg DİTİB Camii’nde 18. yönetim kurulu seçimi yapıldı. 16 yıldır görevde bulunan Emrullah Başkaya bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek görevi başka bir arkadaşına devretmek istediğini ve aday olmayacağını açıkladı. Başarılı çalışmalarından dolayı yönetim tarafından kendisine teşekkür edildi. Renningen DİTİB Camii eski Başkanı Kenan Aşık ve DİTİB BW Eyalet Birliği Başkanı adına Genel Sekreter İsmet Harbi başarılı çalışmaları sebebiyle Başkaya’ya övgüler yağdırdı. Yönetim seçimi düşük katılım sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

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