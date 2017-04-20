BAŞKONSOLOS POST’U AĞIRLADI

20 Nisan, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Post Gazetesi Baden-Württemberg Temsilcisi Serdar Gürsoy ve Baden Bölge Muhabiri Muzaffer Çetin, Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol’u makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinden bulunan yeni bölge temsilcisi Serdar Gürsoy, Başkonsolos Örnekol’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkonsolos Cem Örnekol yaptığı konuşmada, ”Post Gazetesi’ni kutluyorum. Bizimde Konsolosluk olarak çok yakında takip ettiğimiz ve bizimde haberlerimizin yer aldığı elit ve prestijli bir yayın organı olan ‘Post’ bölgemizde neler olup bittiğini bizlerinde haberi olması açısında çok faydalı ve yararlı yayın yapan bölgesel bir gazete. Post, geniş kadrosuyla bundan sonraki yayın döneminde de, doğru, tarafsız, kaliteli, içerikli haberler yapacağına inancımız tamdır. Bölgemizin gazetesi olan Post, şu andaki tirajını artırarak yayın hayatına devam etmesi en büyük temennimiz olacaktır. Neden bunu diyoruz? Çünkü bilgi önemli, Türk toplumuna uluşmak önemli dolaysıyla Türk toplumunun teveccühü ettiği bir gazeteyi daha da yukarlara taşıması hem o gazetenin güçlenmesine hem de orada yayınlanan bilgilerin artmasına imkan verecektir. Bölgede yaşayan Türklerin bölgesindeki yeniliklerde gelişmelerde ve faaliyetlerde haberdar olacaktır. POST’un başarısını umarım diğer yerel gazetelerde örnek alırlar” dedi.

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